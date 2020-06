von Andreas Joas

Nun sind die Kapitäne dran: Nach einem spannenden, lustigen und abwechslungsreichen Duell zwischen Maximilian Wolf und Joschua Braun betreten mit Tom Wolf und Tim Jud die beiden Leitfiguren der HSG Konstanz die Bühne.

Am Freitag, 17 Uhr, stehen sich nach dem Handball-Sport-Garten die beiden Zweitliga-Mannschaftsführer der HSG live auf Facebook und YouTube gegenüber. Wer wird reiht sich nach Aron Czako und Max Wolf in die Siegerliste ein?

Handball Vier Spielerinnen verlassen den SV Allensbach nach der Saison – darunter zwei Urgesteine Das könnte Sie auch interessieren

Tom Wolf und Tim Jud stehen dabei sowohl als Spieler als auch Person im Fokus, werden porträtiert, geben im Interview persönliche Einblicke – und werden sich als sonst bestens harmonierende Doppelspitze einen ungewöhnlichen Wettkampf liefern. Wie bislang stehen dabei neue Spiele und neue Fragerunden bevor, die für die beiden Mittelmänner die große Unbekannte sind.

Ergänzt wird das bunte Programm mit Lesetipps, einem kleinen Workout für daheim und privaten Kochanleitungen der Leibgerichte der beiden Führungsspieler. In Zeiten, in denen alle Sportler der Rückkehr in den echten Wettkampf entgegen fiebern, werden sich Wolf und Jud zunächst die Krone im Duell gegeneinander sichern wollen. Ein spannender Abend ist somit garantiert.