Kunstrad vor 22 Stunden

Viermal Gold für Aacher Kunstrad-Schüler

Den goldenen Samstag bei der Junioren-DM in Amorbach setzten die Schüler des RMSV Aach bei der Deutschen Schülermeisterschaft am Sonntag am gleichen Ort fort. Mit vier Deutschen Meistertiteln (6er Einrad, 6er Kunstrad, 4er Kunstrad Schüler offen und 4er Einrad Schüler offen) sowie der Vizemeisterschaft im 4er Einrad offene Klasse war auch dieser Tag sehr erfolgreich.