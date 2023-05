Leichtathletik: Vier Athleten des Bezirks bestritten die ersten Mehrkämpfe in der noch jungen Saison. Maik-Leon Hoppe, Mika Kemper (beide TV Engen) und Timothy Fenner (LG Radolfzell) schnitten mit teils hervorragenden Leistungen und einigen Bestleistungen ab. Hoppe gewann seine Konkurrenz im Block Wurf sicher mit 2800 Punkten. Dies reicht locker für die DM-Qualifikation.

Er stellte zunächst über 80m Hürden in 12,06 Sekunden eine neue Bestmarke auf, die zu den besten Zeiten in Deutschland zählt. Im anschließenden Kugelstoßen kam er mit 11,76m nicht ganz an seine Bestmarke heran.

Über 100m sprintete er in 11,87 Sekunden zu neuer persönlicher Bestleistung (PB). Im Weitsprung machte er es spannend, als er erst im dritten Versuch und mit dem falschen Fuß eine gültige Weite (4,83m) erzielte.

Für die beste Leistung sorgte er im abschließenden Diskuswurf, bei dem ihm ein Wurf auf hervorragende 40,82 Meter gelang. Mit den Ergebnissen über 100m, im Kugelstoßen und Diskus liegt er in Deutschland ebenfalls weit vorne.

Ähnlich gut machte es Mika Kemper im Blockwettkampf Sprint und Sprung bei den M15. Auch er stellte gleich im Hürdenlauf mit 12,31 Sekunden eine neue PB auf. Im Weitsprung lief es bei ihm durch die schwierigen Windverhältnisse mit 4,90m ebenfalls nicht so gut.

Über 100m ließ er einige Zehntel am Start liegen und kam nach 12,80 Sekunden ins Ziel. Im Speerwurf erreichte er 21,89m. Im abschließenden Hochsprung, seiner Spezialdisziplin, schaffte er starke 1,72m, ebenfalls PB. In der Gesamtaddition wurden für ihn 2536 Punkte gezählt. Damit hat der die Norm für die Badischen Meisterschaften locker geschafft.

Timothy Fenner von der LG Radolfzell erreichte im Block Lauf der M13 als Sieger 2066 Punkte und schaffte die BLV-Norm sicher. Seine besten Ergebnisse hatte er über 60m Hürden in 10,88 Sekunden, im Weitsprung mit 4,30m und über 800m.

Auf dieser Strecke lief er nach hervorragenden 2:30,60 Minuten durchs Ziel. Seine Schwester Amely startete im Dreikampf der W9 und wurde Zweite mit 997 Punkten. Über 50m sprintete sie in 8,72 Sekunden und im Weitsprung kam sie 3,30m weit. (her)