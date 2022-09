Beim 41. Internationalen Autocross-Rennen in der Sandgrube Albbruck/Schachen waren unter den mehr als 200 Startern in 14 verschieden Klassen auch vier Fahrer der Hot Drivers Hegau.

Video: privat

Der erst 13-jährige Moritz Scheuch aus Immendingen feierte mit seinem VW Lupo in der Jugendklasse 12 bis 16 Jahre den ersten Sieg in seiner ersten Rennsaison.

Video: privat

Christian Hägele aus Hilzingen entschied mit seinem Subaru Impreza die Klasse „Serien Tourenwagen 4x4“ für sich, ebenso wie sein Bruder Michel Hägele in seinem selbstgebauten Subaru Buggy die Klasse „Spezialcross Fahrzeuge über 1601 ccm“.

Vater Georg Hägele gewann im Subaru Coupé in der Klasse „Super Tourenwagen über 1601 ccm“.

Video: privat

In den kommenden Wochen werden sich die Hot Drivers Hegau auf das Saisonfinale am 8. und 9. Oktober in Neuenburg am Rhein auf der längsten Autocross-Rennstrecke in Deutschland vorbereiten, um auch dort wieder die vorderen Ränge zu belegen.