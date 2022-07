von unserer Sportredaktion

Hallenradsport: In der Krebsbachalle fanden die Sportler und Sportlerinnen im 1er, 2er, 4er und 6er Kunstrad sowie 4er und 6er Einrad beste Bedingungen vor. Der Nenzinger Dennis Auer musste wegen Rückenproblemen auf einen Start im 1er Männer und zusammen mit seiner Frau Verena im 2er der offene Klasse verzichten. Alle vier Mannschaften des RMSV Aach (6er Einrad, 4er Kunstrad Frauen, 6er Kunstrad und 4er Einrad Frauen) traten den Heimweg mit dem BaWü-Titel sowie der Qualifikation für die beiden DM-Halbfinals im September (Einrad-Bundes-Pokal in Weissenbrunn sowie Deutschland-Cup in Neuenkirchen) in der Tasche an. „Es lief zwar nicht in allen Disziplinen einwandfrei“, so die Aacher Cheftrainerin Katja Gaißer, „es sind aber alle weiter. Das war wichtig. Jetzt gilt es, die Leistung zu festigen, um im September und Oktober das Optimum abrufen zu können.“

Spannender Zweikampf

Im 6er Einrad waren Oberesslingen und Aach in etwa gleich stark. Die Schwäbinnen legten 122,67 Punkte vor, doch Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Carolin Schmid, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner und Sarah Bötzer ließen sich davon nicht beeindrucken und setzten dem starke 135,16 Zähler entgegen – der erste Aacher Titel. Im 4er Kunstrad Frauen fuhren Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Franziska Bötzer und Sabrina Bürßner den nächsten Meistertitel ein. Im 6er Kunstrad kamen sowohl die SG Denkendorf/Köngen als auch Aach nicht ohne Absteiger durch. Die 113,59 Punkte der schwäbischen Konkurrenz wurden von Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Carolin Schmid, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner und Sarah Bötzer trotz vier Absteigern überboten. 159,36 Punkte waren es am Ende – und der dritte Titel.

Im 4er Einrad konnten von den fünf gemeldeten Quartetts nur drei starten. Oberesslingen legte mit einer sauberen Kür 138,65 Punkte vor, was anschließend von Denkendorf mit 118,25 Zählern nicht überboten werden konnte. Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Sarah Bötzer und Sabrina Bürßner waren nun gefordert. Und sie riefen ihr vorhandenes Potenzial ab. Gab es bei der ersten Übung noch einen kleineren Prozentabzug, so zogen sie die verbleibenden Übungen gekonnt und mit der geforderten gestreckten Armhaltung durch. 141,82 Punkte und der vierte BaWü-Titel für den RMSV Aach waren der Lohn für ihre Leistung. (ws)