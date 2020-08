Fußball vor 2 Stunden

VfR Stockach feiert Last-Minute-Sieg im SBFV-Pokal

Zwei späte Treffer sichern in einer ausgeglichenen Partie den 3:1-Erfolg über den Landesliga-Konkurrenten SG Dettingen-Dingelsdorf. Bereits am Samstag trifft der VfR in der zweiten Hauptrunde auf den FC Radolfzell.