HSG Konstanz – VfL Potsdam (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Halle). – Auf diesen Tag haben alle bei der HSG Konstanz ein Jahr hin gefiebert und hart dafür gearbeitet. Nach einem Jahr Abstinenz steigt am Samstag, 20 Uhr, in der Schänzle-Halle das erste Zweitliga-Heimspiel der HSG nach dem direkten Wiederaufstieg gegen den hoch gehandelten VfL Potsdam, die Talentschmiede von Erstligist Füchse Berlin.

Trainiert wird der VfL von einer der schillerndsten Persönlichkeiten, die der Handball zu bieten hat: Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, ehemaliger Vizepräsident des DHB.

Jüngste Teams der Liga im Duell

Das erste Spiel wird nicht nur deshalb ein ganz besonderes. Nur zweimal wird es in dieser Saison vorkommen, dass der Gegner einen jüngeren Kader als die Gelb-Blauen in das Rennen schickt. Am Samstag ist dies der Fall. Potsdam trifft in Konstanz als jüngstes Team der 2. Bundesliga auf das drittjüngste (23,31 Jahre im Schnitt).

Ohne eine einzige Niederlage stieg der VfL am Ende der letzten Saison auf und machte in den ersten beiden Pflichtspielen direkt so weiter. Essen wurde im DHB-Pokal rausgekegelt (32:27) und zum Saisonauftakt vor 500 Fans Aufstiegsanwärter Bietigheim mit 27:23 bezwungen.

Europaweit einmalig

Es ist, was den Handballsport betrifft, euro­paweit einmalig, was Bob Hanning in und um Berlin herum aufgebaut hat. Die Füchse Berlin gehören zu den Topteams der 1. Bundesliga, Potsdam als „Farmteam“ wird ein Mitmischen an der Spitze der 2. Bundesliga zugetraut, die „offizielle“ Füchse-Reserve spielt in der 3. Liga und die im Handball-Internat ausgebildeten Jugendteams zählen in jeder Altersklasse zu den Top­mannschaften Deutschlands.

„Wir wollen ein Team formen, vor dem jeder Respekt hat. Diese Liga wird für alle Clubs kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt HSG-Coach Jörg Lützelberger. | Bild: Michael Elser

Eine Top-Ausbildung auf allen Ebenen, die so kein anderer Club des Landes bieten kann. Im Kader tummeln sich zahl­reiche Jugend- und Junioren-Nationalspieler sowie erfahrene Recken wie der ehemalige slowenische Nationaltorhüter Blaz Voncina (39), der neu verpflichtete Schwede Emil Hansson und der estnische Nationalspieler Karl Roosna.

HSG setzt auf Leidenschaft und Zusammenhalt

Auf der anderen Seite: Die HSG Konstanz mit ihren Möglichkeiten, aber ebenfalls intensiver und erfolgreicher Jugendarbeit, die Jahr für Jahr Früchte trägt. Mit begeisterndem und mutigem Handball möchte Trainer Jörg Lützelberger mit der HSG nun auch in der 2. Bundesliga für Furore sorgen.

Handball Das sagt HSG-Konstanz-Trainer Jörg Lützelberger im großen SÜDKURIER-Interview vor dem Saisonstart Das könnte Sie auch interessieren

Dabei ist es allerdings der „Umgang, den wir miteinander pflegen“, den er besonders schätzt. In der Mannschaft, im Umfeld, in der Beziehung zu Fans, Helfern und Partnern. Bei der HSG seien sie ein verschworener Haufen, einer ohne große Namen, ohne viel Erfahrung, dafür mit ganz Leidenschaft und Zusammenhalt. So gelang nach nur einem Jahr der direkte Wiederaufstieg und so soll auch der Klassenerhalt gelingen.

HSG kooperiert mit Uni Konstanz und Fachhochschule

Dass dazu viel nötig sein wird. „Wir müssen zusammenstehen, in guten wie in schlechten Zeiten“, so Lützelberger. Dafür steht ihm eine talentierte, hungrige und entwicklungsfähige Mannschaft zur Verfügung. Klammert man die erfahrenen Akteure Peter Schramm und Gregor Thomann einmal aus, so sind alle Spieler Anfang bis Mitte 20, die „eine Top-Ausbildung bekommen – handballerisch und akademisch“, so Lützelberger.

Handball Ihr Ziel ist der Aufstieg: „Wir wollen oben mitspielen“ Das könnte Sie auch interessieren

Dafür wurden optimale Bedingungen geschaffen, mit einem großen Trainerteam, individueller Förderung und Kooperationen mit der Uni Konstanz und der Fachhochschule.

Trainer hofft auf gute Stimmung in der Halle

Wir haben alle den Ehrgeiz, jeden Tag besser zu werden“, sagt der Coach. Kreativ sein, mit Spaß agieren und die große Euphorie nutzen sind weitere Punkte, die auf der Agenda des 37-Jährigen stehen. Lützelberger sieht die „bestmögliche Platzierung“ als Ziel. Mit dem Esprit und dem Tempospiel der letzten Saison könne sein Team durchaus überraschen und den einen oder anderen Gegner nerven.

„Wir wollen ein Team formen, vor dem jeder Respekt hat. Diese Liga wird für alle Clubs kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Auf der erste Spiel freut er sich: „Wir wollen die eigene Halle hinter uns bringen und Stress erzeugen.“