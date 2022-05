von unserer Sportredaktion

Handball, Aufstiegsrunde 2. Bundesliga: SV Allensbach – TSV Haunstetten 35:23 (15:10). – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach verabschieden sich mit einem Kantersieg gegen den TSV Haunstetten von den eigenen Fans. Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gewann das Team vom Bodensee mit 35:23 (15:10).

Mit der Niederlage gegen die SG Schozach-Bottwartal unter der Woche hatten die Allensbacherinnen die letzte Chance auf den Relegationsplatz verspielt. Diesen sicherte sich der TSV Haunstetten durch einen Sieg gegen die HSG Freiburg. Damit war klar, dass es in den Partien am letzten Spieltag um nichts mehr ging. Trotzdem kamen rund 300 Zuschauer in die Riesenberghalle, um ihr Team noch einmal spielen zu sehen.

Der SVA begannen nervös mit Fehlern im Spielaufbau. Nach dem 1:3 in der dritten Minute gestaltete sich der weitere Verlauf der Partie dann aber ausgeglichen. Nadja Greinert sorgte nach einer knappen Viertelstunde im letzten Spiel ihrer langen Handballkarriere für die erste Zwei-Tore-Führung ihrer Farben. Diese bauten die Allensbacherinnen dann weiter aus. Die Abwehr und auch Torhüterin Leonie Kuntz, die das letzte Mal in der Riesenberghalle auflief, ließen immer weniger zu. Aus dieser sicheren Defensive zogen die Gastgeberinnen ihr Tempospiel auf und sorgten für eine komfortable 15:10-Halbzeitführung. Den letzten Treffer der ersten Hälfte erzielte die starke Rahel Müller sehenswert per Schlagwurf.

Der zweite Durchgang sollte für die Allensbacherinnen dann noch besser werden. Neben Rahel Müller nutzte Noemi Hoefs ihre Möglichkeiten im Rückraum, und Greta Rinkeviciute, die unter der Woche ihren Vertrag verlängerte, sorgte für sehenswerte Treffer von der Außenposition. Alle SVA-Spielerinnen zeigten sich spielfreudig, man spürte, dass sie in diesem Spiel unbedingt nochmals beweisen wollten, dass sie zurecht in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga stehen. Der TSV Haunstetten fand keine Mittel mehr, in die Partie zurückzukommen und wird nun seine Kräfte für das Relegationsspiel gegen den Zweitplatzierten der Gruppe A, Mainz-Bretzenheim, bündeln. Am Ende stand ein deutlicher 35:23-Heimsieg zu Buche, den das Allensbacher Team gemeinsam mit seinen Fans in der Riesenberghalle feierte.

Nach der Partie wurde es dann noch einmal sehr emotional. Neben Klara Sousek, Charleen Heieck, Kristiana Mitreiter und Giulia Lützkendorf wurden mit Leonie Kuntz, Kimberly Gisa, Julia von Kampen und Nadja Greinert vier Spielerinnen verabschiedet, die lange Jahre für den SV Allensbach aktiv waren. (asp)

SV Allensbach: Arno, Kuntz (Tor); Mitreiter, Müller (5), Hoefs (4), Goudarzi (2), Greinert (5/2), Walz, Maier (2), Bok, Gisa (1), von Kampen (4/1), Epple (5), Rinkeviciute (7), Heieck, Lützkendorf.