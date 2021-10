Ringen, Verbandsliga: SV Gresgen – KSV Allensbach (Samstag, 20 Uhr, Bürgerzentrum Gresgen), KSV Allensbach – ASV Urloffen II (Montag, 17 Uhr, Bodanrückhalle). – Den Vorkampf gegen Gresgen konnten die Allensbacher unerwartet deutlich mit 26:8 gewinnen. Daher hofft das Allensbacher Lager verbunden mit dem Stilartwechsel zum Rückrundenstart auf ein positives Erlebnis im Wiesental, auch wenn dies sicherlich keine leichte Aufgabe wird.

Bereits am Montag, 1. November, kommt es in der Allensbacher Bodanrückhalle zum zweiten und bereits letzten großen Heimkampftag der Saison. Die Aktiven treffen ab 17 Uhr auf den ASV Urloffen II. Die Bundesligareserve hat sich im Mittelfeld etabliert. Ab 14.45 Uhr trifft die Jugendmannschaft beim Dreierkampftag auf den Nachwuchs des SV Triberg und AB Aichhalden II.

Handball Handball-Torwart Noah Frensel über die Faszination des Toreverhinderns Das könnte Sie auch interessieren

KSV Wollmatingen – KSV Tennenbronn II (Samstag, 20 Uhr, Wollmatinger Halle), KSV Wollmatingen – ASV Vörstetten (Montag, 17 Uhr, Wollmatinger Halle). – Wie bereits in der vergangenen Woche geht es für den KSV Wollmatingen gegen den KSV Tennenbronn II. Nach dem 22:16-Erfolg wollen die Wollmatinger Ringer zuhause wieder als Sieger von der Matte gehen.

Bereits am Montag geht es mit dem nächsten Heimkampf weiter. Um 17 Uhr geht es gegen den ASV Vörstetten. Gegen Vörstetten wurde der Hinkampf verloren. In der Tabelle stehen beide Mannschaften ähnlich da. Die Wollmatinger wollen sich revanchieren und vor heimischem Publikum gewinnen. Auch die Schülermannschaft kämpft am Montag um 16.15 zuhause gegen Dürbheim II.

Fußball Der Kick-Tipp mit Fabian Wilhelmsen Das könnte Sie auch interessieren

ASV Vörstetten – RHL Gottmadingen/Taisersdorf (Samstag, 20 Uhr), SV Triberg – RHL Gottmadingen/Taisersdorf (Montag, 17 Uhr). – Zunächst eine gute Nachricht für alle RHL-Fans. Die am letzten Samstag bei der Bundesligareserve des ASV Urloffen erlittene 13:16 Niederlage wurde vom Sportreferenten Matthias Brenn, Tennenbronn, in einen 17:14 Auswärtssieg umgewandelt, da der ASV Urloffen II einen nicht startberechtigten Ringer eingesetzt hatte.

Am Samstag geht es für die RHL zum Tabellenvierten ASV Vörstetten. Den Vorkampf gewann die Hegau-Linzgau-Kombination klar. Da in der Rückrunde sich die Stilart in den meisten Gewichtsklassen ändert, werden die Karten neu gemischt. Die RHL möchte trotzdem ihre weiße Weste behalten und zwei Tage später am Montag, 1. November, als ungeschlagener Tabellenführer zum Spitzenkampf nach Triberg fahren. Die Schwarzwälder werden versuchen, sich für die 11:21-Vorrundenniederlage zu revanchieren und der RHL Gottmadingen/Taisersdorf die erste Saisonniederlage beizubringen. Die zweite Garnitur der RHL muss ebenfalls zwei Mal auswärts ran. Am Samstag (20 Uhr) zur Lutte Selestat (Frankreich) und am Montag zum KSV Hofstetten II (15.30 Uhr). Die Dritte kämpft am Samstag (18.30 Uhr) beim KSK Furtwangen II und am Montag (15.30 Uhr) beim SV Triberg II. (fm)