von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Die Veranstalter hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen. Sie boten einen Werfer-Cup an, bestehend aus drei Disziplinen mit Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf, bei dem in der Addition der Ergebnisse ein Pokal für den Sieger in jeder Altersklasse winkte. Bei warmem Spätsommerwetter gelang Vater Jens und Sohn Jakob Kresalek das Kunststück, zwei Pokale für den Gesamtsieg im Werfermehrkampf zu ergattern.

Junior Jakob (U14) begann mit dem Diskuswurf, den er mit neuer Bestleistung von 32,54m beendete. Beim anschließenden Speerwurf erreichte er gute 40,57m. Im Kugelstoßen landete das 3kg-Wurfgerät bei 10,85m und ebenfalls neuer Bestleistung. Damit erreichte er in allen Disziplinen Platz eins. Senior Jens (M45) hatte in der ersten Wertungsdisziplin noch etwas Anlaufschwierigkeiten. Der Speer landete schon vor der 50m-Marke bei 49,59m. Beim Kugelstoßen steigerte er sich im Laufe des Wettkampfs auf 11m, was Platz zwei in der Einzelwertung bedeutete. Gut lief es beim Diskuswerfen mit einer guten Serie und einem Wurf auf über 36m.

Zum Wettkampf meinte der stolze Vater: „Ganz toll war der gemeinsame Wettkampf mit meinem Sohn zusammen, aber auch mit anderen Senioren, wobei hier der älteste Teilnehmer Sepp Krempl (SV Oberderdingen) mit knapp 96 Jahren doppelt so alt war wie ich selbst.“ (her)