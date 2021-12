3. Liga Frauen: USC Konstanz – SV KA-Beiertheim 0:3. – Die Drittligavolleyballerinnen des USC Konstanz konnten sich gegen den SV KA-Beiertheim kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen und unterlagen dem starken und routinierten Spitzenreiter aus Nordbaden mit 0:3 (22:25; 24:26; 18:25).

Trotz der klaren Niederlage sahen die knapp 100 Zuschauer in der Schänzlehalle ein spannendes Spiel auf sehr hohem Niveau, bei dem Karlsruhe allerdings am Ende eines jeden Satzes mehr Mut zeigte als die Gastgeberinnen.

Vier Ausfälle beim USC Konstanz

USC-Trainer Philipp Schuh musste dabei nicht nur auf Mannschaftsführerin Lina Hummel (krank) verzichten, sondern auch auf Außenangreiferin Lena Schuh (krank), Zuspielerin Maja Wanner (verletzt) und Libera Hande Kabalak (krank).

Die Konstanzerinnen begannen konzentriert und erarbeiteten sich einen komfortablen Vorsprung über 7:3; 12:8 und 14:10, doch ab der zweiten Hälfte des ersten Satzes schlichen sich zunehmend Fehler ein. Die Gäste schalteten nun einen Gang höher und setzten mit druckvollen Aufschlägen den Konstanzer Annahmeriegel unter Druck. Die finale Phase des Satzes war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Gastgeberinnen am Ende mit 22:25 verloren.

Nach holprigem Start in den zweiten Durchgang kämpfte sich der USC dank eines stabilen Annahmeriegels um Tena Rademacher, Filiz Yürükalan und Louisa Seib und einer Aufschlagserie von Carla Ambrosius zurück und ging mit 14:11 in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch wenig beeindrucken und verwandelten den ersten Satzball zum 24:26.

Nach anfänglicher Nervosität kämpften die Gastgeberinnen im dritten Satz bravourös. Kein Team konnte sich bis zum Stand von 14:13 absetzen, doch in der zweiten Satzhälfte nutzen die erfahrenen Gäste den Moment und erarbeiteten sich durch ein fehlerfreies Spiel geduldig einen Punkt nach dem anderen. Der USC musste sich am Ende 18:25 und damit 0:3 geschlagen geben.

Am Ende fehlen Wechseloptionen

„Grundsätzlich war ich zufrieden mit der Leistung meiner Mädels. Wir haben besonders am Anfang eines jeden Satzes, gut umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet haben“, sagte Trainer Schuh, „leider musste ich heute auf einige Spielerinnen krankheitsbedingt verzichten und hatte weniger Wechseloptionen. Bei einem Spiel auf so hohem Niveau wäre es wichtig gewesen, der einen oder anderen Spielerin die Möglichkeit einer Verschnaufpause zu geben, um den Kopf wieder frei zu bekommen.“

Auch Spielertrainerin Marie Bertschinger war nicht völlig unzufrieden: „In der ersten Hälfte eines jeden Satzes haben wir unser Spiel durchgezogen und uns vom Gegner nicht beeindrucken lassen – das war klasse zu sehen. Aber hinten raus schlichen sich immer mehr Fehler ein und uns fehlte zum Schluss einfach die Ruhe und Geduld, den Sack zu zumachen.“ Der USC Konstanz geht nun in die Weihnachtspause, bevor am 15. Januar die VSG Saarlouis ans Schänzle kommt. (pr)

USC Konstanz: Ambrosius, Bertschinger, Fuchs, Piossek, Rademacher, Seib, Slowik, Steffens, Yürükalan.