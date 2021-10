von unserer Sportredaktion

Volleyball, 3. Liga Frauen: VSG Saarlouis – USC Konstanz 0:3. – Die Reise ins gut 300 Kilometer entfernte Saarlouis hat sich für die Drittliga-Volleyballerinnen des USC Konstanz ausgezahlt und wurde beim 3:0 (25:23; 25:18; 25:21) mit den ersten drei Punkten belohnt. Allerdings war es bis zu diesem letztlich klaren Endergebnis ein schweres Stück Arbeit.

Neuzugang Louisa Seib und Marie Bertschinger auf den Außenpositionen, Carla Ambrosius und Felicitas Piossek im Mittelblock, Britta Steffens als Diagonalangreiferin, Maja Wanner im Zuspiel und Mannschaftsführerin Lina Hummel als Interimslibera starteten nervös in die Partie. Kleine Wackler in der Annahme und Unsicherheiten im Angriff führten dazu, dass die Gäste stets einem Rückstand hinterherliefen. Mitte des ersten Satzes nahm Trainer Philipp Schuh seine zweite Auszeit beim Stand von 12:17. Diese sollte Früchte tragen: Der USC drehte richtig auf und verkürzte auf 18:20. Die Gastgeberinnen schienen überrumpelt. Kluge Wechsel von Schuh führten dazu, dass die für Bertschinger eingewechselte Filiz Yürükalan ihr Comeback mit der Verwandlung des ersten Satzballes zum 25:23 krönen konnte.

Im zweiten Durchgang drehten die Konstanzerinnen weiter auf und gingen mit 7:1 in Führung. Die VSG Saarlouis zeigte sich jedoch keineswegs geschlagen. Dank einer starken Feldabwehr und platzierten Angriffen über die Außenpositionen glichen die Gastgeberinnen zum 17:17 aus. Trainer Schuh brachte erneut Yürükalan für Bertschinger und Carla Ambrosius für Felicitas Piossek. Mit frischem Wind und durch eine gute Annahme von Libera Hande Kabalak und starken Abwehraktionen von Britta Steffens entschieden die Gäste den zweiten Durchgang mit 25:18 ebenfalls für sich.

Der USC startete konzentriert in den letzten Satz und baute seine Führung kontinuierlich aus (6:4, 13:7; 19:9). Auch ein letztes Aufbäumen der Saarländerinnen durch starke Angriffe über die Mitte konnten den Matchball für Konstanz zum 25:21 nicht verhindern.

Trainer Schuh zeigt sich zufrieden mit dem Saisonstart: „Ich bin stolz auf meine Mädels, dass sie sich im ersten Satz noch mal so ins Spiel zurückgekämpft haben. Das war sehr wichtig, damit das Vertrauen in das eigene Können wieder zurückkommt. Natürlich gibt es noch einige Baustellen an denen wir arbeiten müssen, aber wir haben jetzt noch mal zwei Wochen Zeit diese anzugehen, bevor es am 31. Oktober nach Bad Vilbel zum nächsten Kräftemessen geht“.

Auch Neuzugang Louisa Seib freute sich über den Sieg: „Ich war am Anfang schon etwas nervös, habe mich dann aber immer besser ins Spiel hineingefunden und mich über meine Punkte gefreut.“ Mannschaftsführerin Lina Hummel sagte: „Das war eine super Teamleistung.“ (pr)