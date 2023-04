Fußball vor 10 Stunden

Aufholjagd und Kellerduell: Der Ausblick auf den 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga

In der Bezirksliga steht ein Abstiegsduell im Fokus: Die Spfr Owingen-Billafingen empfangen den Türk. SV Konstanz. Der ESV Südstern Singen will punkten, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. Die Partien im Überblick.