Ohne große Ambitionen auf Medaillenplätze sind die Aacher Kunst- und Einradsportler zu den Deutschen Schülermeisterschaften nach Bergheim gefahren. Mit DM-Gold im 6er Einrad Schüler, 4er Einrad Schülerinnen sowie DM-Silber im 4er Kunstrad Schülerinnen sowie einem sechsten Platz im 6er Kunstrad im Gepäck traten die Hegauer die Heimreise an.

„Was die Kinder an den beiden Tagen geleistet haben, ist einfach super gewesen“, sagte Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Dass wir mit zwei DM-Titeln nach Hause fahren werden, hatte ich im Vorfeld nicht erwartet. Es lief zwar nicht ohne Absteiger, aber die Konkurrenz hatte noch mehr Probleme als wir.“

Der 4er Kunstrad Schülerinnen hatte gleich beim ersten Start um 0,42 Punkte die Sensation und den Meistertitel verpasst. Mit der Kür ihres Lebens und ausgefahren 80,57 Punkten wurden Anika Meßmer, Saskia Grote, Khoshi Mirzai und Mayla Rietschle überraschend Vizemeister. Mit dieser Leistung überholten sie drei höher eingestufte Mannschaften. Gold holte Schwanewede.

Das vorhandene und in den letzten Wochen erarbeitete Leistungspotenzial konnte der 6er Kunstrad nicht abrufen. Die kleinen Fehler summierten sich, sodass für Grote, Rietschle, Setzer, K. Mirzai, Meßmer und N. Mirzai noch 26,51 Punkte und Platz sechs standen. Auch hier gewann Schwanewede.

Im 6er Einrad Schülerinnen legten Emelie Lehmann, Saskia Grote, Mayla Rietschle, Haylie Rietschle, Jana Setzer und Khoshi Mirzai mit einer guten Haltung aber einem groben Schnitzer 60,75 Punkte vor – und auch hier wurde Aach verdient Deutscher Schülermeister.

Eine weitere Goldmedaille kam im 4er Einrad dazu. Das siebte DM-Gold für den RMSV Aach in diesem Jahr. „Solch einen Wettkampf wie im 4er Einrad hatte ich in all den langen Jahren als Trainer noch nie erlebt“, sagte Aachs Trainer-Urgestein Paul Gaißer. Auch die mitgereisten Eltern und Fans erlebten in Nordrhein-Westfalen ein stetiges Auf und Ab. Mit einer sehr sauberen Haltung, aber vier Absteiger und den dazugehörigen Prozentabzügen legten Anika Meßmer, Saskia Grote, Mayla Rietschle und Jana Setzer 76,20 Punkte vor. Doch auch die nachfolgenden vier Mannschaften mussten Absteiger in Kauf nehmen. Tränen der Freude kullerten über Gesichter, als der Sieg feststand.

Im Rahmen der Siegerehrung überreichte Patrick Meier im Auftrag des Bund Deutscher Radfahrer den BDR-Gold-Pokal für den erfolgreichsten Hallenradsportverein 2021 an Cheftrainerin Katja Gaißer. (ws)