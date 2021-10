Fußball vor 18 Stunden

Unbequeme Favoritenrolle für SC Pfullendorf und FC 03 Radolfzell

Nach dem Sieg gegen Waldkirch will der SCP gegen Lahr nachlegen, der FC Radolfzell hofft auf Punkte in Kehl. Auf dem Papier sind beide Verbandsligisten in der Favoritenrolle, dürfen ihre Gegner aber nicht unterschätzen.