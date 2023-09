Der bei sommerlichen Temperaturen durchgeführte Herbstwettkampf im Engener Hegau-Stadion war mit 100 Athleten durchschnittlich besetzt. Dafür gab es einige herausragende Leistungen. Die ältesten Athleten setzten sich sehr gut in Szene. Über 100m siegte Lukas Bühler (TV Konstanz) in sehr guten 12,17 Sekunden vor Jan Offenberg (U18, TV Engen, 12,32 Sekunden), der im Weitsprung mit 5,86m den weitesten Satz an diesem Tag zeigte.

Mika Kemper (M15) vom TV Engen gewann alle drei Disziplinen, in denen er an den Start ging. Mit 5,52m im Weitsprung und 2:29,10 Minuten über 800m gelangen ihm zwei Bestleistungen. Über 80m Hürden gewann er in 12,15 Sekunden.

Ein weiterer Engener holte einen Doppelsieg. Phileas Fröde (M15) gewann den Kugelstoß mit 11,12m und verbesserte seine Speerwurfbestleistung auf starke 44,40m. Bei den M14 war Maik-Leon Hoppe (TV Engen) der Seriensieger. Er gewann den 100m-Lauf (12,03 Sekunden), den Weitsprung (5,03m) und den Kugelstoßwettbewerb mit 11,97m.

Bei den Mädchen ragte in der Altersklasse W15 Maya Joham (TV Rielasingen) heraus. Sie gewann über 100m in 13,26 Sekunden vor Marie Högel (TSV Aach-Linz), 13,80 Sekunden. Im Hürdenlauf siegte sie in 12,06 Sekunden ebenfalls vor Högel, die als Zweite 12,76 Sekunden erreichte. Eine neue Bestleistung gab es für Joham im Weitsprung, als sie mit dem weitesten Sprung auf 5,14m mehrmals deutlich jenseits der 5m-Marke landete. Hannah Kilgus (LG Radolfzell) dominierte die Wurfwettbewerbe.

Im Kugelstoßen gewann sie mit 8,86m wie auch im Speerwurf, bei dem sie 27,53 erreichte. Gute Leistungen bei den W14 zeigte Elina Haghighat Panah (LG Radolfzell). Über 80m Hürden hatte sie die Nase in 12,78 Sekunden vorn, über 100m belegte sie in 13,73 Sekunden Platz zwei.

In der Altersklasse 13, in der es um Normen für die Kaderqualifikation geht, überzeugte Erik Elsner (LG Radolfzell), der über 75m in starken 9,75 Sekunden ebenso gewann wie über 800m (2:30,49 Minuten). Auch im Weitsprung erzielte er bei seinem Sieg starke 5,26m. Sedric Saur (TV Engen) folgte mit 4,73m.

Valentin Lang (LG Radolfzell) gewann im Speerwurf mit starken 35,62m und tollen 53,50m im Ballwurf. Die 13-jährigen Mädchen konnten ebenfalls gute Leistungen erzielen. So sprintete die 75m-Siegerin Ronja Svete (LG Radolfzell) in 10,69 Sekunden über die Ziellinie. Daria Shafeieva (TV Engen) siegte über 800m in 2:49,27 Minuten und im Weitsprung mit 4,63m vor Svete (4,63m).

Blanca Bayha, ebenfalls LG Radolfzell, wurde mit nur einem Zentimeter weniger Dritte. Auch im Speerwurf hatte Shafeieva mit 20,07m den weitesten Wurf. Nicole Minge (TV Engen) gewann den Ballwurf mit 36m.

Kimo Rothmund (M12, TV Rielasingen) startete in gleich vier Disziplinen. Über 800m lief er stark in 2:48,47 Minuten. Im Weitsprung landete er bei 4,26m und fand seinen Meister in Jonah Schmidt-Rüdt (LG Welfen), der mit 4,45m siegte .

In der Klasse M11 gewann Noah Raul Wabnig im Weitsprung mit 3,82m und im Ballwurf mit 35m. Michael Monteiro (beide TV Engen) siegte über 50m in 8,23 Sekunden und über 800m (2:55,72 Minuten). Der zehnjährige Tim Zehnle (PTSV Konstanz) war über 50m in 8,09 Sekunden schnell unterwegs und gewann auch mit 3,80m im Weitsprung vor Mika Minge (TV Engen, 3,74m).

Mads Wangerin (TV Engen) siegte im 800m-Lauf in 2:57,98 Minuten) und der Engener Matthis Haverkamp warf mit 30m den Ball am weitesten.

Mia Martha Lattner (W11, LG Salemertal) gewann mit deutlichem Vorsprung über 50m in starken 7,94 Sekunden und Lucy Nagel gewann mit guten 28m den Ballwurf bei den 10-jährigen.