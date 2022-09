von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Herausragend präsentierte sich die 14-Jährige Marie Högel vom TSV Aach-Linz. Die talentierte Mehrkämpferin gewann über 100m in 13,60 Sekunden, über 800m in 2:45,48 Minuten, und im 80m Hürdenlauf verbesserte sie sich auf 12,66 Sekunden. Auch im Weitsprung gelang ihr mit 4,59m eine Bestleistung. Der gleichaltrige Mika Kemper vom TV Engen glänzte im Hochsprung mit Bestleistung von 1,67m, im Weitsprung kam er mit 5,31m nahe an seine Bestleistung heran. Damit ist er zweitbester Hochspringer seiner Altersklasse in Baden. In der Altersklasse M13 konnte Felix Hamburger (LG Radolfzell) mit einem Hochsprung über 1,50m die Norm für den Regionalkader erreichen. Außerdem siegte er jeweils über 75m (10,67 Sekunden) und über 60m Hürden in 10,89 Sekunden. Seine gleichaltrige Mannschaftskameradin Elina Haghighat Panah dominierte ebenfalls in ihrer Altersklasse. Ihre 10,54 Sekunden über 60m Hürden sind genauso stark wie die 4,92m im Weitsprung. Sie gehört in einigen Disziplinen zu den hoffnungsvollsten Talenten in Baden.

Auch die weiteren Ergebnisse unterstreichen die gute Nachwuchsarbeit im Bezirk. Samuel Köbele (M15, LG Radolfzell) sicherte sich drei Siege: über 100m (12,85 Sekunden, 80m Hürden (12,73 Sekunden) und im Weitsprung (5,32m). Franziska Feußner (W15, LG Radolfzell) war die Schnellste über 800m in 2:34,35 Minuten und lief als Dritte über 100m in 13,85 Sekunden über die Ziellinie. Lina Strittmatter (W14, LG Radolfzell) verbesserte sich über 800m auf 2:47,32 Minuten. Ihre Mannschaftskameradin Hannah Kilgus (W14) zeigte sehr gute Weitsprünge und landete mit ihrem besten Sprung bei 4,69m. Der 13-jährige Finn Lejoly (LG Radolfzell) gewann im Weitsprung mit 4,65m. Bei den zwölfjährigen Jungen siegte Valentin Lang (LG Radolfzell) im Weitsprung (4,43m) und im Ballwurf, wo sein 200g-Wurfgerät bei 42,50m landete. Die 13-jährige Amy Müller (TV Engen) dominierte im Ballwurf mit 41,50m und über 800m (2:46,46 Minuten). Die zwölfjährige Ukrainerin Daria Shafeieva (TV Engen) lief als Zweite über 75m nach 11,01 Sekunden ins Ziel und sprang als beste Vertreterin des Bezirks 4,27m weit. Enya Minge (W12, TV Engen) warf 34,50m weit.

Bei den jüngsten Teilnehmern stand Kimo Rothmund vom TV Rielasingen (M11) dreimal ganz oben. Er gewann über 50m (8,16 Sekunden), über 800m (2:42,91 Minuten) und im Weitsprung (3,72m). Heiko Waitschull (TSV Aach-Linz) gewann im Ballwurf (30m). Tim Lejoly (M10, LG Radolfzell) siegte über 50m mit 8,09 Sekunden, Mika Minge (TV Engen) hatte über 800m die Nase vorn (3:04,57 Minuten), Henri Kiefer (TG Stockach) sprang mit 3,66m am weitesten und Oskar Buhl (PTSV Konstanz) gewann im Ballwurf mit 32,50m.

Bei den jüngsten Mädchen gewann Lotte Nagel (W11, PTSV Konstanz) über 75m in starken 7,91 Sekunden und warf als Dritte 28m weit. Die zehnjährige Marie Kristina Maier vom TSV Bodman verbuchte drei Siege: über 50m (8,25 Sekunden), 800m (3:11,54 Minuten) und im Ballwurf (30m). Lediglich im Weitsprung musste sie Olivia Malou Rauhut (TG Stockach), die mit 3,57m vier Zentimeter weiter sprang, den Vortritt lassen.

Weiter geht es mit dem Mannschaftswettkampf (U12-U16) in Konstanz auf badischer Ebene, eine Woche danach vergleichen sich die südbadischen Kreise und Bezirke (U12-15) in Salem. (her)