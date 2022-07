von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Zum Saisonhöhepunkt kurz vor den Sommerferien konnten viele der 14- und 15-jährigen Nachwuchstalente ihre Vorkampfergebnisse bei heißem Sommerwetter noch einmal toppen und ein großes Ausrufezeichen setzen. Mit drei Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen setzten sie sich sehr gut in Szene.

Besonders gut gelang dies Maya Joham (W14, TV Rielasingen). Sie gewann mit 250 Punkten Vorsprung den Block Lauf (2502 Punkte) und liegt derzeit an fünfter Stelle in Deutschland mit dieser Leistung. Sie erreichte dabei sage und schreibe vier neue Bestleistungen. Die 100m sprintete sie in 13,28 Sekunden, den Ball warf sie auf 42,50m und über 2000m kam sie nach 7:34,91 Minuten ins Ziel. Auch im 80m-Hürdenlauf toppte sie mit 12,83 Sekunden ihre bisherige Bestzeit. Stark präsentierte sich ebenfalls Lea Brauner (StTV Singen), die mit der Gesamtpunktzahl von 2627 Punkten wie Joham die DM-Norm deutlich toppte. Sie holte ebenfalls Gold und verbesserte sich im Weitsprung auf sehr gute 5,15m, sprang 1,52m hoch und warf den Speer auf 32,08m. Die dritte Goldmedaille sicherte sich Maurizio Axmann (StTV Singen) mit 2296 Punkten im Block Lauf der M14. Er lief über 2000m in starken 6:45,19 Minuten und glänzte im Ballwurf mit 47m.

Rang zwei eroberte Silas Rexer (StTV Singen) im Block Wurf der M15 mit 2442 Punkten. Herausragend seine Sprintzeit mi12,29 Sekunden und sein Weitsprung (5,21m). Ebenfalls als Zweiter aufs Podest durfte Ben Bohuschke (LG Radolfzell) mit 2456 Punkten im Block Lauf M15. Seine besten Ergebnisse hatte er im Weitsprung (5,37m) und im 2000m-Lauf mit 7:16,84 Minuten. Ebenfalls Silber holte sich eine Mittelstrecklerin. Franziska Feußner von der LG Radolfzell sammelte 2365 Punkte und freute sich über 13,40 Sekunden über 100m und der sehr starken Zeit über 2000m in 7:21,07Minuten. Damit verbesserte sie sich deutlich.

Zwei weitere Athletinnen rundeten den Medaillenerfolg des Bezirks ab. Zum einen Marie Högel vom TSV Aach-Linz im Block Lauf der W14 (2249 Punkte). Mit 13,38 Sekunden glänzte sie über 100m und zum zum anderen Sofia Möhler von der LG Salemertal, die im Block Wurf der W15 ebenfalls das Podest erreichte und 2242 Punkte sammelte. Im Kugelstoßen stellte sie mit 9,17m eine neue Bestleistung auf. (her)

Weitere Ergebnisse

M15: Block S/S: 7. Max Rohse (TV Engen) 2263 Punkte; W14: Block S/S: 7. Hannah Kilgus (LG Radolfzell) 2155 Punkte, 8. Jule Deifel (OPTSV Konstanz) 2095 Punkte; W15: Block Wurf: 6. Stella Sophie Behm (LG Radolfzell) 2136 Punkte; W14: Block Lauf: 5. Lina Strittmatter (LG Radolfzell) 2160.