Segeln: Nach dem zweiten Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga ist eines auf jeden Fall klar: Die Überlinger sind in beiden Ligen ganz vorn dabei. Der SMC Überlingen wurde in Berlin Zweiter in der 1. Liga. Der WYC aus Friedrichshafen landete auf Platz 16. In der 2. Liga taktierte sich der BYC Überlingen auf Rang drei und der Konstanzer YC auf Platz neun.

Vergangenes Jahr nur 18. geworden

„Nach dem wir vergangenes Jahr auf dem Wannsee den 18. und letzten Platz gemacht hatten, sind wir mit wenig Ansprüchen nach Berlin gekommen“, erinnern sich Felix Schrimper, Skipper des KYC, Johannes Voigt (Taktik), Wanja Piepenstock (Vorschiff) und Albert Gerstmair (Trimm), die in der 2. Liga in Berlin auf Rang neun landeten und in der Gesamtwertung Sechster sind. Insgesamt – vom ersten Platz abgesehen – war die Leistungsdichte wieder sehr eng. Zum BYCÜ auf Platz drei (26 Punkte) sind nur fünf Zähler Abstand.

Beeindruckende Überlinger Crews

Schrimper und sein Team zeigten sich beeindruckt von der Leistung der beiden Überlinger Crews: „Sie sind echt sensationell gesegelt.“ Der Zweitligamannschaft des BYC Überlingen um Skipper Jonathan Steidle reichte ein dritter Platz, um in der Gesamtwertung weiter auf Platz 1 zu stehen. Die Crew mit Marc Funken, Alexandra Lauber und Patrick Haase kamen bestens mit den schwierigen Bedingungen in Berlin klar.

Triathlon Im Duell mit den Stars. Beim virtuellen Überlinger Triathlon können sich Hobbysportler mit einem prominenten Team messen Das könnte Sie auch interessieren

Der SMC Überlingen segelte dort auf den zweiten Gesamtplatz der 1. Liga. Nur zwei Punkte hinter Sieger One Kiel landete die Crew von Skipper Steffen Heßberger (Jan Fritze, Charlotta Fritz und Frederik Schaal) wieder auf Rang zwei. „Das war richtig cool, wir sind sehr glücklich“, so Heßberger im Gespräch mit dieser Zeitung. „Am Freitag hatten wir leichte Winde, das war in Ordnung, am Samstag sehr viele Winddreher und Flautenlöcher, am Sonntag kam nur noch ein Rennen zustande“, fasst Heßberger zusammen.

Nicht optimal lief es in Berlin für den WYC (Skipper Dennis Mehlig, Felix Diesch, Yannik Hafner und Oliver Munz) mit Rang 16. In der Gesamtwertung liegen die Friedrichshafener auf Rang acht.