Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Weinsberg 30:41 (13:20). – Die Weinsberger starteten gut ins Spiel und zeigten gleich ihre Qualitäten. Nach sieben Minuten führte der TSV bereits mit 6:2. Nach einer frühen Auszeit war auch der TuS besser im Spiel.

Die Fehler wurden weniger, und die Steißlinger zwangen die Gäste im Angriff zu Fehlern (7:10/15.). Danach lief es wieder besser für den Tabellensechsten. Die Abwehr des TuS war weiterhin viel zu passiv. Das bestraften die Weinsberger mit ihrem starken Rückraum (7:13). Über den Stand von 10:16 ging es mit 13:20 in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte funktionierte das Zusammenspiel in der Defensive der Hegauer nicht gut. hinzu kam, dass Claudio Gattinger nach 38 Minuten wegen der dritten Zeitstrafe die Rote Karte sah. Beim Stand von 19:29 war das Spiel bereits gelaufen. Die Gäste nahmen den Fuß vom Gas, der TuS versuchte, den Rückstand in Grenzen zu halten. Das gelang in den letzten 20 Minuten etwas besser.

Am Ende scheiterte Steißlingen an der fahrlässigen Chancenverwertung in der ersten Halbzeit, sodass eine deutliche 30:41-Niederlage stand. Doch auch die Steißlinger hatten Grund zur Freude, da sie durch die Niederlage des TuS Schutterwald den Klassenerhalt sicher haben.

TuS Steißlingen: Biedermann (8), Ströhle (4), F. Maier (4), Weber (3), Faeser (3), Müller (2), Storz (1), Seeger (1), Martin (1), Hohlwegler (1), Hipp (1), Bartels (1), Walter, Klotz, Gattinger, Euchner.

Dezimierte HSG Konstanz beim Spitzenreiter

SG Köndringen/Teningen – HSG Konstanz II 40:29 (22:15). – Durch Verletzungen, Erkrankungen und Abstellungen an die erste Mannschaft mit nur neun Feldspielern zum 16 Mal in Folge siegreichen Drittliga-Aufsteiger SG Köndringen/Teningen gereist, musste die HSG Konstanz II schnell erkennen, dass unter diesen Vorzeichen nichts zu holen ist. Am Ende stand eine 29:40 (15:22)-Niederlage.

Unter den neun Feldspielern waren auch Jakob Gleumes und Leon Ulmer aus der dritten Mannschaft, die sich mit vollem Einsatz gut einfügten. Der Start für die junge Mannschaft vom Bodensee verlief dennoch unglücklich. „Wir haben unkonzentriert begonnen und viele technische Fehler und Fehlwürfe produziert“, befand Trainer Fabian Schlaich, der die Mannschaft anstelle von Vitor Baricelli betreute. Dieser war gleichzeitig mit der ersten Mannschaft im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Einsatz, ebenso wie Jonas Hadlich und Jo Knipp.

Nach dem 8:2 (8.) kam die Drittliga-Reserve etwas besser ins Spiel und konnte den Rückstand bis zur Pause (15:21) stabil halten. Mehr war nicht drin. Es ging munter hin und her, doch Konstanz offenbarte in Überzahl Defizite und verpasste es, näher heranzukommen. Obwohl Köndringen/Teningen auf 40:29 erhöhte, zollte Schlaich er seiner Rumpfmannschaft Respekt.

Im letzten Saisonspiel soll jetzt noch ein positiver Abschluss gelingen. „Da sind natürlich noch ein paar Fehler mit drin, aber auf diese Jungs und ihr Potenzial können wir uns freuen, wenn noch etwas Reife dazukommt“, sagt Schlaich über die jungen Nachrücker. (joa)

HSG Konstanz II: Pauli, Ebert (Tor); Gleumes (2), Mack (2), Koch (3), Fehrenbach (4), Herbel (3/1), Eich (6), Ulmer (3), Koester (1), Osann (5).