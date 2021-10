von unserer Sportredaktion

Handball-Oberliga: TSB Schwäbisch Gmünd – TuS Steißlingen (Sonntag, 17 Uhr, Große Sporthalle). – Mit dem ersten Sieg im vierten Anlauf hat der TuS Steißlingen das dringend herbeigesehnte Erfolgserlebnis gegen den TSV Birkenau erkämpft. Nun will das Team von Coach Dominik Garcia an diese Leistung anknüpfen undam Sonntag beim TSB Schwäbisch Gmünd auch auswärts punkten.

An die Gastgeber hat der TuS gute Erinnerungen, die beiden bisherigen Duelle entschied Steißlingen in der Saison 2017/18 für sich. Seitdem hat sich aber auf beiden Seiten viel verändert, und die damaligen Teams können nicht mit den jetzigen verglichen werden. Wie beim TuS gab es einen Trainerwechsel, so wird Gmünd vom ehemaligen Bundesligaspieler Dragos Oprea trainiert. Der Start in die neue Saison verlief etwas besser als beim TuS, so stehen die Schwaben nach vier Partien mit 4:4 Punkten knapp vor den Steißlingern. Die Formkurve der Gastgeber zeigt klar nach oben, der TSB gewann die letzten zwei Spiele. Besonders ragte dabei der jüngste 26:25-Sieg bei Aufstiegskandidat Baden-Baden – ohne Kapitän und Rückraum-Ass Aaron Fröhlich – heraus.

Folglich wartet auf die Blau-Weißen ein starker Gegner, welcher in eigener Halle sicherlich nicht leicht zu schlagen sein wird. Dennoch geht Steißlingen selbst mit Rückenwind in die Begegnung und hofft, dass durch den ersten Saisonsieg der Knoten jetzt richtig geplatzt ist. Gegen Schwäbisch Gmünd gilt es, insbesondere an die Defensivleistung anzuknüpfen, durch welche die Hegauer sich beim Heimsieg viele Tempogegenstöße erarbeiten und so einfache Tore erzielen konnten. Am Sonntag wird es vor allem darauf ankommen, die starken Rückraumakteure des TSB, namentlich Marian und Nicola Rascher sowie den erwähnten Fröhlich, in den Griff zu bekommen und diese von Beginn an unter Druck zu setzen. Beim TuS fehlen weiterhin Patrick Euchner und Maurice Wildöer, ansonsten steht Trainer Garcia ein breiter Kader zur Verfügung.

„Der Sieg gegen Birkenau war enorm wichtig, der Druck war vor diesem Spiel enorm. So können wir jetzt etwas befreiter nach Schwäbisch Gmünd fahren. Nichtsdestotrotz wollen wir nun einen weiteren Sieg folgen lassen“, sagt TuS-Trainer Garcia vor dem Auswärtsspiel am Sonntag. (mw)