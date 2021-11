Oberliga: SG H2Ku Herrenberg – TuS Steißlingen (Sonntag, 17 Uhr, Markweghalle). – Die Bilanz spricht klar für die Gastgeber, so entschied Herrenberg bis dato alle vier Spiele gegen den TuS für sich. Besonders in der Erinnerung bleibt die Begegnung in der Steißlinger Abstiegssaison 2018/19.

So hatte der TuS vier Spiele vor Ende der Runde die Chance, Herrenberg auswärts zu bezwingen, wobei dieser doppelte Punktgewinn für den Klassenerhalt gereicht hätte. Die Blau-Weißen führten lange, doch in der Schlussphase gingen die Körner aus und Herrenberg drehte die Partie. Seitdem hat sich viel verändert, so musste die SG mit Sandro Münch ihren Top-Torschützen vor der Saison ziehen lassen. Aktuell steht Herrenberg mit 6:6 Punkten nur knapp vor dem TuS.

Dementsprechend rechnet sich Steißlingen am Sonntag durchaus Chancen aus, wobei die Gäste über volle 60 Minuten konzentriert sein müssen. Dies funktionierte gegen Heiningen nicht. Der TuS war über 40 Minuten die bessere Mannschaft, konnte die letzten 20 Minuten aber nicht mehr mithalten und leistete sich zu viele Fehler.

Gerade auswärts darf man sich solche Schwächen nicht erlauben. Auch ohne Top-Scorer Münch hat die SG noch starke Einzelspieler, vor allem Kreisläufer Sascha Marquardt gehört zu den Besten der Oberliga. Die Gäste haben dagegen Personalsorgen.

Neben den Langzeitverletzten Euchner und Wildöer werden gegen Herrenberg auch Rückraumspieler Daniel Hipp (Sprunggelenk) und Torhüter Dominik Walter (Platzwunde an der Hand) fehlen.

„Wir haben gegen Heiningen lange gut gespielt und die Leistung aus den Spielen davor bestätigt. Doch jede Schwächephase wird in der Oberliga eiskalt ausgenutzt, und wir müssen uns über 60 Minuten voll konzentrieren, ansonsten wird es umso schwerer, in Herrenberg zu bestehen“, sagt TuS-Trainer Dominik Garcia. (mw)