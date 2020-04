von unserer Sportredaktion

Handball: Zum einen wird Kirill Glock (19) in der nächsten Saison das TuS-Trikot tragen. Der talentierte Spielmacher wurde mit der A-Jugend der Kadetten Schaffhausen 2018 Schweizer Meister.

Ersatz für Leon Sieck

Der zweite Neuzugang soll den Abgang von Torhüter Leon Sieck, der in der nächsten Saison beim TV Willstätt in der 3. Liga spielt, kompensieren. Erik Seeger (20) wird mit Dominik Walter und Daniel Beck das Torwart-Trio bilden. Seeger war in der Jugend beim Bundesligisten Balingen-Weilstetten aktiv. 2015 gehörte er zum Allstar-Team der DHB-Sichtung und wird nun sein Jura-Studium in Konstanz beginnen.

Zusätzlich wird Louis Rothkirch (21) zurückkehren. Er war in den beiden BWOL-Spielzeiten fester Bestandteil des TuS Steißlingen und wuchs nach der damaligen Verletzung von Maurice Wildöer zum Leistungsträger heran. In der vergangenen Rückrunde unterstützte er die zweite TuS-Mannschaft.

Manuel Dreher neu im Trainerstab

Der Trainerstab wird nach dem Abgang von Christian Kern mit Manuel Dreher neu besetzt. Dreher spielte in der BWOL für Steißlingen und musste wegen einer Schulterverletzung seine Karriere beenden. Er wird sich insbesondere um die Athletik und Verletzungsprophylaxe der Spieler kümmern.

Zwei Abgänge

Auch zwei Abgänge gibt es zu verzeichnen: Matthias Biedermann, der in der vergangenen Saison pausiert hatte, wird endgültig seine Karriere in der ersten Mannschaft beenden. Zudem wird der langjährige TuS-Kapitän Stefan Maier nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach seiner schweren Knieverletzung wird er frühestens im März 2021 wieder ins Training zurückkehren können. Er bleibt aber Manager Herren. „Ich bin sicher, dass wir damit eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten, die gute Chancen hat, die Liga zu halten“, so Trainer Jonathan Stich.