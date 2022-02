von unserer Sportredaktion

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TuS Schutterwald (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Das Hinspiel konnte der TuS Schutterwald mit 31:27 in eigener Halle für sich entscheiden. Einen weiteren Erfolg wollen die Steißlinger unbedingt verhindern. Beide Mannschaften trennt in der Tabelle lediglich ein Punkt. Mit einem Sieg könnte Steißlingen den TuS Schutterwald vorerst auf drei Punkte distanzieren.

Beide Mannschaften haben sich sicherlich eine bessere Vorbereitung auf dieses Spiel gewünscht. Am vergangenen Wochenende musste der TuS Steißlingen sein Spiel gegen den SV Fellbach coronabedingt absagen. Auch der Trainingsbetrieb wurde vorsichtshalber für einige Tage eingestellt, um sicher zu gehen, dass sich die Personalsituation nicht noch weiter verschlechtert. Auch beim TuS Schutterwald war die Lage in den vergangenen Tagen angespannt. Die Schutterwälder hatten am vergangenen Spieltag aufgrund von Verletzungen und Krankheit ebenfalls kein reguläres Spiel ansetzen können.

Auch sportlich läuft es für die Schutterwälder 2022 noch nicht rund. Zuletzt musste das Team vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Dabei wackelten die Schutterwälder vor allem immer wieder in der Defensive. Dazu kommt, dass ihr stetiger Rückhalt im Tor, Steffen Dold, den Verein kurzfristig in Richtung Willstätt verlassen hat.

Der TuS Steißlingen will dagegen seinen positiven Trend 2022 fortsetzen und sich vor heimischem Publikum gegen den auswärts bisher mit nur einem Punkt dastehenden TuS Schutterwald für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Dabei hofft die Mannschaft auch dieses Mal wieder auf die Unterstützung ihrer treuen Fans. (es)

Konstanz will wieder in den Rhythmus kommen

SG H2Ku Herrenberg – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr, Markweghalle). – Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für die HSG Konstanz II. Vier Spiele in den letzten sechs Wochen mussten kurzfristig verlegt werden. Mit Blick auf den durcheinander geratenen Spielplan beschreibt Benjamin Schweda es als „schwer bis unmöglich, einen Spielrhythmus aufzubauen“. Nun hofft der Trainer mit seinem Kollegen Vitor Baricelli darauf, dass das Match beim Ex-Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg wie geplant über die Bühne gehen kann und sich die Verletzungssorgen bis dahin etwas verkleinert haben. „Wir wollen Gas geben und freuen uns darauf zu spielen“, so Schweda.

Zumal in Herrenberg stets umkämpfte Partien ausgetragen wurden. Während sich die Konstanzer Drittliga-Reserve mit einem Sieg gegen Schmiden zurückgemeldet hatte, befindet sich Herrenberg in bestechender Form und hat sich mit sieben Spielen ohne Niederlage bei 13:1 Punkten und Erfolgen gegen die Topteams Weinsberg und Köndringen-Teningen selbst wieder in die Spitzengruppe gekämpft und nun alle Chancen auf den Aufstieg. Im Duell Vierter gegen Sechster geht es dabei um den Anschluss an die beiden Aufstiegsränge in einer unglaublich eng beieinanderliegenden Oberliga-Tabellenspitze. Klarer Favorit in eigener Halle und mit einer beeindruckenden Erfolgsserie im Rücken sind die Württemberger.

Für die HSG Konstanz II zählt vor allem eine Stabilisierung der Leistung und der Spaß an „einem interessanten, spannenden“ Duell, wie Benjamin Schweda verrät. So wie im Hinspiel, als Herrenberg mit nur neun Feldspielern, dafür aber umso größerem Kämpferherz, einen Punkt aus Konstanz entführte (27:27). „Sie stellen eine körperlich sehr robuste Mannschaft“, weiß der HSG-Coach und stellt sich erneut auf einen harten Kampf ein, in dem seine Mannschaft mit Einsatz, aber auch jugendlicher Leichtigkeit und Spielfreude punkten möchte.(joa)