Oberliga: TSV Heiningen – TuS Steißlingen 22:27 (12:11). – Im dritten Spiel hat es endlich geklappt: Nach einem Unentschieden und einer Niederlage hat der TuS Steißlingen im dritten Spiel den ersten Sieg geholt. Gegen den TSV Heiningen reichte eine starke Viertelstunde, um den verdienten 27:22-Auswärtserfolg zu sichern.

Dabei musste der Aufsteiger aufgrund einiger Verletzungen improvisieren. Mit Marvin Storz, Lennart Sieck, Louis Rothkirch und William Gaus fehlten vier wichtige Spieler. Zudem ging Maurice Wildöer angeschlagen ins Spiel, daher holte TuS-Trainer Jonathan Stich mit Daniel Weber und Fabian Sörensen zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft in den Kader.

Der Start gelang dem TuS etwas besser als in den vergangenen Partien. Nach der 3:1-Führung zeigten die Gäste allerdings wieder die bekannten Schwächen: Hatten die Steißlinger in der Defensive alles im Griff, lief vorne wenig zusammen. Dies nutzten die Gastgeber aus, um nach einer Viertelstunde mit 8:6 in Führung zu gehen.

Dass der TuS nicht weiter ins Hintertreffen geriet, war vor allem der soliden 6:0-Abwehr zu verdanken sowie einer starken Leistung von Schlussmann Dominik Walter. Als es im Angriff wieder etwas besser lief, glich Steißlingen zum 10:10 (27.) aus. Heiningen nahm eine knappe 12:11-Führung mit in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Begegnung zunächst auf Augenhöhe, eher beim TuS erneut nichts zusammenlief im Angriff. Dies führte dazu, dass Heiningen sich erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung erspielen konnte (18:15/39.). Bis zum 20:17 sah es nicht gut aus für den TuS, doch dann kam die Wende. Hinten rührte die Deckung Beton an und zwang den TSV immer wieder ins Zeitspiel.

Mit viel Tempo wurde umgeschalten und im Positionsangriff agierte Steißlingen clever mit dem siebten Feldspieler. Die Gastgeber konnten mit dem Tempo nicht mithalten. Mit einem 7:0-Lauf gingen die Hegauer mit 20:24 (53.) in Führung und behielten kühlen Kopf. Am Ende stand somit ein verdienter 22:27-Auswärtssieg.

„Das war heute ein Sieg des Willens. Wir konnten unter der Woche quasi kein normales Training aufgrund der Spielersituation durchführen und dennoch haben wir es geschafft, beide Punkte zu holen“, sagte TuS-Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS: Walter, Seeger, Heinz (Tor); Euchner (4), Klotz (1), F. Maier (6), Glock, Hipp (3), Sörensen, Ströhle (1), Wangler (1), Weber (4), Wildöer (7). – Z: 150