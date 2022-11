Turnen vor 9 Stunden

Turnduell der Extraklasse: StTV Singen gegen TuS Vinnhorst

Am Samstag treten die Kunsturner des Stadt-Turnvereins Singen gegen den starken TuS Vinnhorst im letzten Heimwettkampf der Saison an. Das Bundesliga-Duell startet am Samstag um 18 Uhr in der Münchriedhalle Singen.