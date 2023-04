Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TSV Pfuhl (Sonntag, 30.04., 15.30 Uhr, Münchriedsporthalle). – Am Sonntag kommt es in der heimischen Münchriedhalle zum wichtigen Wettkampf für den StTV Singen um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Der Sieger dieser Begegnung bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit erstklassig.

Gegner in diesem Wettkampf ist der TSV Pfuhl, momentan Zweiter der Bundesliga-Tabelle. Die Gäste sind in dieser Begegnung der Favorit. Das Pfuhler Team wird verstärkt durch die beiden türkischen Nationalmannschaftsturnern Adem Asil und Ferhat Arican sowie ergänzt durch Robert Tvorogal aus Litauen. Adem Asil und Ferhat Arican wurden vor zwei Wochen mit der Mannschaft Vizeeuropameister in Antalya. Asil gewann zudem noch den Titel im Mehrkampf und an den Ringen.

Der Stadt-Turnverein Singen startet in den entscheidenden Bundesliga-Wettkampf mit Maximilian Glaeser, Tim Leitenmair, Luca Pollin, Marco Rizzo, David Schlüter, Julian Weller, Volker Wiechert, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali und Marco Lodadio. Die Singener Gastturner gewannen bei den Europameisterschaften mit dem italienischen Team die Goldmedaille. Marco Lodadio ist zudem noch Vizeweltmeister an den Ringen.

Der Singener Mannschaftsführer Tim Leitenmair meint zur Begegnung gegen den TSV Pfuhl: „Es wird sehr schwer werden, gegen Pfuhl zu gewinnen. Vermutlich wird es eine ganz knappe Angelegenheit, bei der die Tagesform und das nötige Quäntchen Glück entscheidend sein werden. Aber vor allem unser Publikum, die uns immer begeisternd unterstützen, kann ein wichtiger und entscheidender Faktor sein. Auf alle Fälle wird dieser Bundesligawettkampf für unsere Zuschauer ein Leckerbissen werden. Bei dieser Präsenz an Top-Turnern wird es für die Region ein super Sport-Event sein.“

Das Einturnen in der Münchried-Sporthalle beginnt um 14.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der StTV-Geschäftsstelle (Telefonnummer 07731/43113) oder am Wettkampftag ab 13.30 Uhr an der Tageskasse.