Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: FC Überlingen – Türkischer SV Singen 1:2 (0:1). – In der Anfangsphase konnten sich die spielstarken Gäste eine deutliche Feldüberlegenheit erarbeiten, ohne jedoch zu nennenswerten Möglichkeiten zu kommen. Die klarste Chance bot sich in der 11. Minute dem FC Überlingen, als ein Singener Abwehrspieler nach einem Konter in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Tom Öhler klären konnte.

In der 26. Minute nutzte Hadi Karaki die Unentschlossenheit der Überlinger Hintermannschaft zum Führungstreffer für die Gäste aus. Nach diesem Rückstand verstärkte der FC seine Angriffsbemühungen, die gut postierte Singener Hintermannschaft ließ zunächst aber nichts Nennenswertes zu. Auf der anderen Seite verhinderte in der 42. Minute der Pfosten den zweiten Treffer von Karaki. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war den Einheimischen anzumerken, dass sie die Partie noch nicht verloren gaben. Verdienter Lohn war in der 57. Minute der Ausgleich durch Patrick Sandhas, dessen Schuss von der Strafraumgrenze nach einem zu kurz abgewehrten Eckball unhaltbar im Singener Tor landete. Danach setzen beide Teams auf Offensive, sodass sich ein packender Pokalfight entwickelte.

In der 68. Minute verhinderte der Pfosten nach einem Schuss von Darko Anic die erneute Gästeführung. In der 70. Minute war es dann aber soweit. Mit einem Freistoß aus 16 Meter ins Tordreieck gelang Isa Sabuncuo das 2:1. In der Schlussphase drängten die Einheimischen mit aller Macht auf den Ausgleich. Nachlassende Kräfte und ein routiniert aufspielender Gegner verhinderten aber klare Möglichkeiten, sodass es bis zum Schlusspfiff beim insgesamt verdienten Gästesieg blieb. (gh)

Tore: 0:1 (26.) Karaki, 1:1 (57.) P. Sandhas, 1:2 (70.) Sabuncuo. – SR: Wehner (Klettgau). – Z: 220.