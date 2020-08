Fußball, 2. Runde SBFV-Pokal: Türkischer SV Singen – FC Furtwangen 5:0 (3:0). – Die Gastgeber begannen die Partie wie jene vor einer Woche beim 5:2 gegen den SC Gottmadingen-Bietingen: Früh pressen, den Gegner erst gar nicht ins Spiel kommen lassen und die eigenen Chancen eiskalt nutzen. Das klappte hervorragend, wenngleich es ein wenig länger dauerte, ehe das erste Tor gefallen war. „Nach einer guten Kombination“, Manager Sigi Özcan, war es dann aber soweit- und nach knapp einer Viertelstunde Spielzeit führte der Bezirksligist im Hardt-Stadion schon mit 2:0. Das hatte „der beste Mann auf dem Platz“ (Özcan), Furkan Kirmaci, erzielt.

Kirmaci und zweimal Greuter

Und das völlig zurecht, gegen einen eine Klasse höher spielenden Kontrahenten, der in der gesamten Partie kein wirksames Mittel gegen die gut stehenden Singener gefunden hat. Die Mannschaft von Trainer Slobodan Maglov blieb trotz des Vorsprungs konzentriert, verwertete aber im weiteren Verlauf des Duells die zahlreich herausgespielten Torchancen nicht. Deshalb fiel das dritte Tor für die Gastgeber erst in der 46. Minute: Rene Greuter verwandelte einen an Vesel Kayantak verursachten Foulstrafstoß zum 3:0. Der Halbzeitpfiff ertönte nur zwei Minuten später.

Bastuglu macht das 4:0

Die zweite Hälfte der Pokalpartie war gerade einmal 180 Sekunden alt, da durfte der Anhang des Türkischen SV Singen bereits zum vierten Mal jubeln.

Der Fernschuss von Fatih Bastuglu war zum 4:0 im Furtwangener Tor eingeschlagen. Das war‘s für die Gäste, die zwar nie aufgaben, alles versuchten, aber den TSV nie in den Griff bekamen. Der konnte „schalten und walten“ (Özcan), spielte wie ein Landesligist, blieb auch dann tonangebend, als Maglov angesichts des klaren Spielstandes der Ersatzbank Einsatzzeit ermöglichte.

TSV Singen lässt nicht nach

Der TSV hatte damit die dritte Runde erreicht, blieb dennoch „spielbestimmend, obwohl Spannung und Konzentration natürlich nachließen“ (Özcan). Und Veysel Kayantas, „ein wichtiger Mann für uns im MIttelfeld“, so der Singener Manager, traf nach herrlicher Vorarbeit von Gani Hamdushi zum 5:0 (82.). Der FC Furtwangen, von dem Özcan schon ein wenig mehr erwartet hatte, brachte übrigens keine echte Torchance im gesamten Spiel zustande.

Sigi Özcan hat nichts zu mäkeln

Natürlich gab es für den Singener Manager nichts zu mäkeln angesichts zweimal fünf Pokaltore gegen Landesligisten. Und die Unkonzentriertheiten vor dem Tor in beiden Partien werde seine Mannschaft noch in den Griff bekommen, ist sich Sigi Özcan sicher. Und dann wird ja noch „unsere Hauptwaffe“ Marcel Simsek demnächst wieder einsatzbereit.

Tore: 1:0 (12.) Greuter, 2:0 (16.) Kirmaci, 3:0 (46./FE) Greuter, 4:0 (48.) Bastuglu, 5:0 (82.) Kayantas. – SR: Schmidt (Haslach im Kinzigtal). – Z: 280.