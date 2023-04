Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – FT Freiburg 2:3 (26:24, 20:25, 25:17, 22:25, 12:15). – Der TSV Mimmenhausen hat die erhoffte Reaktion auf das 0:3-Disaster in Dachau gezeigt. „Das war ein schöner Abschluss einer Saison nach bei uns zuletzt eher schwachen Spielen“, zeigt sich Trainer Christian Pampel mit der Art und Weise zufrieden, wie seine Spieler beim 26:24, 20:25, 25:17, 22:25 und 12:15 den frischgebackenen Erstligisten Freiburg bis zum letzten Ballwechsel mächtig unter Druck gesetzt hatten.

Richard Schaugg macht bestes Spiel im Mimmenhausener Dress

Nicht nur die Erwartungshaltung war hoch, die Nervosität anfangs auch, bei Federico Cipollone (Z), Richard Schaugg, der Diagonalangreifer machte sein bestes Spiel in Blau-Gelb und wurde mit der MVP-Plakette in Silber belohnt, Jan Jalowietzky (ab dem dritten Satz von Jonas Hoffmann ersetzt), Tim Frings (alle Außenangriff), Bogdan Birkenberg, Pascal Zippel (beide Mittelblock) und Libero Johann Reusch.

Heiße Duelle auf dem Platz und den Tribünen

Das Duell der beiden Erzrivalen begann absehbar: Freiburg marschierte, Mimmenhausen zuckelte zunächst sehr weit dahinter (4:8, 6:13). Weil aber die Gäste zu viele Fehler einstreuten, Mimmenhausen immer weniger machte, überholten die Gastgeber den Favoriten (23:22) und sorgten mit dem 26:24 für einen Paukenschlag in der BZ-Arena. Die war bis unter die Dachluken gefüllt. Freiburg hatte eine große Schar an Fans dabei, die sich mit der Mimmenhausener Black Wall einen lautstarken, alle anstachelnden Fight lieferte.

Trotz Niederlage Saisonabschluss ordentlich gefeiert

Dass die Grüne Wand am Ende jubelte, störte Pampel nicht weiter. „Die zwei oder drei Fehler, die wir in den entscheidenden Phasen mehr gemacht haben, die kann ich verzeihen“, sagt der Trainer unter lautem Flaschengeklapper. Der Saisonabschluss ist trotz der Niederlage offensichtlich ordentlich gefeiert worden. „Definitiv“, antwortet Pampel, „ich stehe in den Resten, bin gerade beim Aufräumen in der Halle.“

Spiel macht Appetit auf kommende Zweitliga-Saison

Mimmenhausen sei zwar immer besser und stabiler geworden, exemplarisch der Ex-Freiburger Tim Frings, eine Bereicherung fürs Team. Aber „noch nicht immer bei den Spiele entscheidenden Punkten“. Noch nicht. Auch deshalb gewann Freiburg den Tiebreak (5:8, 12:11, 15:12) und ein „heißes Spiel mit vielen Emotionen“ (Pampel), das Appetit auf die kommende Zweitliga-Saison mache.