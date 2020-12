2. Volleyball-Bundesliga: TuS Kriftel – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Weingartenschule). – Gut möglich, dass die Partie beim Tabellenzwölften die letzte in diesem Jahr für Christian Pampel und den TSV Mimmenhausen sein wird. Eine Woche später steht zwar noch das Spiel in Dresden auf dem Spielplan. Ob das aber tatsächlich ausgetragen wird, ist angesichts des drohenden Lockdowns sehr fraglich.

Vorzeitige Weihnachtspause

Das Match der Dresdner an diesem Wochenende in Freiburg ist bereits abgesagt: Ein paar VDC-Spieler befinden sich in Quarantäne. Auf der einen Seite freuen sich die Mimmenhauser natürlich auf die eine vorzeitige Weihnachtspause. Sportlich gesehen aber könnte die Punkterunde gerne weiter laufen. Dagegen hätte das Team vom Bodensee garantiert nichts, es läuft einfach phänomenal gut für den einzigen noch ungeschlagenen Zweitligisten.

Konzentration auf den TuS Kriftel

Aber jetzt konzentrieren sich erst einmal alle auf das Duell mit einem TuS Kriftel, der trotz seiner prekären Tabellensituation nicht zu unterschätzen sei. „Das Hinspiel haben wir beinahe verloren“, bricht es aus Spielertrainer Christian Pampel sofort heraus. Da lungern noch einige unangenehme Erinnerungen im Hinterkopf.

3:2 wie eine Blaupause

Das 3:2 vor heimischem Publikum ist so etwas wie eine Blaupause. Dafür, wie ein Favorit gegen einen Underdog auf keinen Fall auftreten sollte. Teils haarsträubende und dazu auch noch zahlreiche Mimmenhauser Eigenfehler verhalfen damals den Hessen zu einer überraschenden 2:0-Führung. Die wurde aber von den Tiebreak-Königen (fünf 3:2-Siege) mit drei glatten Satzerfolgen doch noch gedreht.

Bloß keine aufregender Spielverlauf

Eine derart aufregende Partie will Christian Pampel in der Sporthalle Weingartenschule auf jeden Fall vermeiden. Ob das klappt, hängt in erster Linie von ihm und seinen Jungs ab. „Wir dürfen uns in einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann, nicht zu viele einfache Fehler erlauben“, warnt der Diagonalangreifer vor zu großer Lässigkeit im Duell mit dem erneut abstiegsbedrohten Gastgeber.

Matchplan des TSV Mimmenhausen

„Wir müssen dafür sorgen“, fügt Pampel an, „dass Kriftel bei seinem Sideout Druck hat.“ Eine ganz zentrale Frage, so der einstige Weltklassespieler. Vor allem gelte es, die besten Krifteler Außenangreifer Florian Bonadt und Jannik Weber zu stoppen.

Der Weg zu diesem Ziel beginne schon mit dem Aufschlag, sagt Pampel. „Die Spieler müssen wissen, wohin sie zu zielen haben“, und natürlich auch in der Lage sein, dann dorthin zu treffen. Jonas Hoffmann & Co. können beides. Beim 3:0 gegen Freiburg zuletzt haben sie das meisterhaft vorgeführt.

Wunsch von Christian Pampel

Eine Aufgabe, die die blau-gelben Volleyballer am Samstag ähnlich erfolgreich angehen wollen. 2,5 Punkte pro Partie hat Mimmenhausen bisher im Schnitt geholt. „Es wäre schön“, hofft Pampel, „wenn wir den bis zum Ende des Jahres halten könnten.“ Kein unerfüllbarer Wunsch im wohl letzten Spiel 2020.