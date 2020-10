2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – Baden Volleys SSC Karlsruhe (Sonntag, 16 Uhr, Bildungszentrum Salem). – Mehr Spitzenspiel geht nicht. Am Sonntag treffen mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer und dem Tabellenzweiten aus Karlsruhe die zwei derzeit besten Zweitliga-Mannschaften aufeinander.

Riesige Vorfreude erhielt einen Dämpfer

Die riesige Vorfreude auf das badische Duell erhielt zuletzt einen herben Dämpfer. „Wir müssen aufgrund der gestiegenen Anzahl an Corona-Infizierten leider ohne Zuschauer spielen“, bedauert Christian Pampel. Aber die Partie selbst sei nicht gefährdet.

Alle Beteiligten erhalten Schnelltest

Alle Beteiligten würden ab sofort per Schnelltest getestet, erklärt der Mimmenhauser Spielertrainer. Was für eine bittere Situation für ihn und sein meisterlich spielendes Team. Wie vergangene Saison – da standen die Blau-Gelben ebenfalls auf dem Platz an der Sonne – droht, falls der begrenzte Lockdown die Inzidenzzahlen nicht verringert, möglicherweise erneut ein Abbruch der Runde.

Hellwach muss Mimmenhausen sein

Trotz dieser wenig erfreulichen Umstände hat sich der TSV auf das Duell mit dem Tabellenzweiten konzentriert vorbereitet. Allerdings misst der Mimmenhauser Spielertrainer der Bedeutung nicht den absoluten Stellenwert bei. „Nach einem Viertel der Saison entscheidet dieses Spiel nicht, wer Meister werden wird“, bremst Pampel, er freut sich dennoch sehr auf eine „schon sehr interessante Partie“. „Hellwach und mit beiden Beinen auf dem Boden“, so wünscht sich der ehemalige Weltklasse-Diagonalangreifer seine Spieler am Sonntagnachmittag. Die seien alle „gefrustet wegen Corona“, trotz der Hygienemaßnahmen stets einem gewissen Risiko ausgesetzt.

Im Spiel denkt keiner an Corona

Gut, dass im Spiel selbst keiner auch nur im Entferntesten daran denke, wenn es gelte, am Netz einen Punkt zu machen, sagt Pampel. Entsprechend erfolgreich hat sich Mimmenhausen durch alle Partien geschmettert. Das soll auch gegen Karlsruhe so weitergehen. Aber die Badener aus der Fächerstadt am Rhein sind ähnlich ausgezeichnet in die Saison gestartet wie der TSV. Die Mannschaft hat sich kaum verändert im Vergleich zur vergangenen Saison, in der sie zu den Topteams der Liga gehört hatte.

Karlsruhe vor allem über Außen stark

Vor allem über die Außen ist sie stark. Abzulesen ist das an Jens Sandmeier, der fünf Mal zum „Wertvollsten Spieler“ gewählt wurde. „Lukas Jäger ist nicht weniger gefährlich“, fügt Pampel an. Außerdem hat das Team von Trainer Antonio Bonelli zwei in Friedrichshafen ausgebildete Mittelblocker: Leon Zimmermann kam diese Saison von den YoungStars, Karlz Spyntzik 2017.

Live dabei nur im Stream

Umso bedauerlicher ist es, dass bei dieser geballten Zweitligapower keine Zuschauer vor Ort sein dürfen. Nur per Livestream (sporttotal.tv) können sie miterleben, ob Mimmenhausen seine Siegesserie fortsetzt. Oder ob die Baden Volleys am See „baden“ gehen.