Volleyball, 2. Bundesliga: TV Rottenburg – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Volksbank Arena). – Nach dem Doppelpack am vergangenen Wochenende, den beiden Duellen gegen Teams aus hinteren Feld der Tabelle, der nach einem enttäuschenden 2:3 gegen die YoungStars Friedrichshafen mit einem herausragenden 3:0 über Dresden geendet hatte, sieht sich der TSV Mimmenhausen am Samstag einem Schwergewicht der 2. Liga gegenüber, dem TV Rottenburg.

Rottenburg hängt nach starkem Beginn in den Seilen

Der aber hing nach starkem Auftakt in die Saison zuletzt überraschend in den Seilen. Drei Spiele hintereinander hat die Mannschaft von Trainer Jan Scheuermann verloren. Gerade mal einen Zähler (beim 2:3 gegen Eltmann nach 2:0-Führung) geholt, und sie steht deshalb – punktgleich mit dem TSV Mimmenhausen – nur aufgrund des besseren Satzquotienten zwei Ränge vor dem Tabellenachten vom Bodensee. Vor allem das glatte 0:3 vergangenes Wochenende beim Tabellenzehnten Leipzig lässt den einen oder anderen im TSV-Umfeld von vielen Punkten am Neckar träumen.

Christian Pampel hat eine ein wenig andere Ansicht

Christian Pampel hat da eine ein wenig andere Ansicht. „Schön wäre es, wenn wir in Rottenburg punkten“, bremst der TSV-Trainer aufkommende Euphorie nach dem souveränen 3:0 über Dresden. Denn Rottenburg sei eine starke Truppe, trotz der zuletzt eher weniger überzeugenden Leistungen. Und der Coach erinnert daran, dass im Gegensatz zu den Dresdnern die Mitte der Schwaben sehr ordentlich gewachsen ist. Ungute Szenen an das Derby gegen die YoungStars kommen hoch. Gegen die hochgewachsenen Nachwuchsvolleyballer hatten die Mimmenhausener Angreifer eher wie Leichtgewichte gewirkt. „Rottenburg ist in der Mitte sehr stark“, weiß Pampel um die gewichtige Aufgabe, die auf Diagonalangreifer Richard Schaugg und seine Nebenmänner zukommt. Maik Trautmann, zum Beispiel, der neue Mittelblocker im TVR-Team, misst stolze 2,11 Meter, Jan Huber ist vier, Ferdinand Gerstenberger gerade mal fünf Zentimeter „kleiner“.

An denen wird es wohl nicht gelegen haben, dass Rottenburg zuletzt schwächelte. Vielleicht haben die Niederlagen eher damit zu tun, dass sich Diagonalangreifer Niklas Lichtenberger verletzt hatte, das Rottenburger Urgestein, Außenangreifer Dirk Mehlberg (Jahrgang 1985), für ihn als Hauptangreifer fungiert.

Dennoch kann Mimmenhausen punkten

Trotzdem wollen Christian Pampel und die Mannschaft den „Aufwärtstrend aus dem Dresdenspiel fortsetzen“, verrät Pampel. Er verliere nun mal nicht gerne. Aber Druck werde daraus für die TSV-Akteure keiner entstehen, verspricht er. Schließlich sei auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt der TV Rottenburg nicht „der wichtigste Gegner“. Aber: Sollte seine Mannschaft an jene Leistung aus dem 3:0 gegen die Sachsen anknüpfen können, dann darf, ohne überheblich zu wirken, mit Zählbarem am Neckar gerechnet werden. Pampel würde das sehr freuen. Denn „jeder Punkt gegen Mannschaften vor uns in der Tabelle nimmt Druck weg, wenn wir gegen die hinter uns stehenden spielen.“ Auf der anderen Seite rechnet der Mimmenhausener Trainer natürlich auch damit, dass die Rottenburger, die diese Saison zu Hause nur Eltmann unterlagen, „ nach drei Niederlagen hintereinander wohl nicht nochmal Mist spielen“.