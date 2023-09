Volleyball, 2. Bundesliga: SV Schwaig – TSV Mimmenhausen 3:0 (25:17, 25:17, 25:22). – Mimmenhausen steht nach dem zweiten Saisonspiel ohne Punkt und ohne Satzgewinn da. Das zweite 0:3 sieht vom Ergebnis her noch deutlicher aus (17, 17, 22) als das vor einer Woche gegen Gotha. Eine eher ungewohnte Situation für die zuletzt so erfolgsverwöhnten Volleyballer vom Bodensee. „Anfangs haben wir ja gut mitgespielt“, sagt Trainer Christian Pampel, der dann „gesehen hat, dass auch der Favorit Fehler macht.“ Statt aber so weiterzumachen, passierte „klassisches Volleyball“. Mimmenhausen verpatzte zwei oder drei Bälle, Schwaig nicht – und gegen befreit aufspielende Gastgeber zog der TSV den Kürzeren.

Erneut veränderte Mannschaftsaufstellung

Urlaubs- und verletzungsbedingt kommt das Pampel-Team derzeit auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch daher, hatte mit einer erneut veränderten Mannschaftsaufstellung ins Duell mit den Franken zu gehen. Lars Hammer musste kurzfristig passen, also wurde Außenangreifer Jan Jalowietzki (MVP) zum Libero. Jonas Hoffmann – zurück aus dem Urlaub, aber mit Trainingsrückstand – schmetterte statt seiner auf der Außenbahn, dazu Tim Frings. In der Mitte blockten Bogdan Birkenberg, im zweiten Satz von Friedrich Philipp abgelöst, und Pascal Zippel. Richard Schaugg kam über die Diagonale. Die Bälle verteilte Philipp Hornung.

Mimmenhausener Annahme wackelte zu oft

Die Feldabwehr war dem Schwaiger Druck meist gewachsen, mehr als nur den einen zufälligen Angriffsball hielten die starken Mimmenhausener im Spiel. Umso erstaunlicher die sehr deutlichen Satzresultate. Weil sie in der Annahme zu oft wackelten, ihre Angriffe ganz selten sofort verwerteten und ihre Breakchancen zu selten nutzten.

Auch der umkämpfte dritte Satz geht an SV Schwaig

Selbst in den beiden klaren Sätzen sahen die Schwaiger zunächst nicht wie die sicheren Sieger aus. Erst in den letzten Dritteln setzen sie sich entscheidend ab, immer wieder von Mimmenhausener Eigenfehlern unterstützt. Im dritten Satz hatte Schwaig seine Sicherheit eingebüßt. Der TSV führte, ließ Schwaig in der spannendsten Phase des gesamten Schlagabtausches wieder heran und vorbei. Netzberührung, der eine oder andere zu lang geratene Angriff ins Aus: Schwaig triumphierte auch im dritten, engeren Abschnitt, gewann folgerichtig 3:0. „Nur wenn das komplette Team in allen Teilen funktioniert“, so Pampel, punkten wir gegen jeden Gegner.“

TSV Mimmenhausen: Hornung, Schaugg, Hoffmann, Frings, Zippel, Birkenberg (ab zweiten Satz Friedrich), Jalowietzki.