2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – Baden Volleys SSC Karlsruhe 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 22:25, 19:17). – Beste Stimmung herrschte trotz geisterhaft leerem Berufsschulzentrum. Mimmenhausen bleibt auch im achten Spiel ungeschlagen, verteidigte seine Siegesserie gegen Karlsruhe.

Mit Händen und Füßen gewehrt

Christian Pampel, zum MVP gewählt, und sein Team wehrten sich mit Händen und Füßen gegen ein „sehr gutes Karlsruhe“ (Pampel), wenngleich nicht immer mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Von Euphorie über den „teilweise auch glücklichen Sieg“ (Pampel) ist beim Spielertrainer nicht viel zu merken. Auf die Frage, was denn der Erfolg über den Verfolger bedeute, antwortet er trocken: „Zwei Punkte mehr.“

Dünne Quote im Sideout

Der erste Satz verlief überhaupt nicht nach dem Geschmack der Gastgeber. Karsruhe setzte mit starken Aufschlägen den TSV unter Druck, dem hielt der Annahmeriegel nicht immer stand. Entsprechend dünn die Quote im Sideout. Zur zweiten Technischen Auszeit fiel das Zwischenresultat deutlich aus (11:16). Und der Abstand sollte sich bis zum 18:25 nicht mehr groß verringern.

Zur alten Stärke zurückgefunden

Jonas Hoffmann ballerte seinen ersten Angriff, einen Dankeball, ins Netz – danach aber stabilisierte sich Mimmenhausen, setzte sich auf 12:6 ab – und ließ wieder nach. Karlsruhe, das nun öfters eine Antwort auf die Aufgaben parat hatte, glich zum 15:15 aus, führte 17:16 und verlor dennoch den Durchgang. Mimmenhausen fand über den Kampf und ein paar blitzsaubere Asse von Lukas Ott zur alten Stärke zurück beim 25:20.

Mimmenhauser Blockwerk

In einem immer wieder von Eigenfehlern auf beiden Seiten durchzogenen dritten Satz erarbeiteten sich weder Mimmenhausen noch Karlsruhe einen entscheidenden Vorsprung heraus. Dann aber hielten Pampel & Co. ihr Sideout stabil, Karlsruhe schwächelte, gebremst vom Mimmenhauser Blockwerk. Und so setzen sich die Blau-Gelben auf 18:12 ab. Und machten es unnötig spannend. Ohne treffsicheren Pampel wäre der Satz wohl weg gewesen, so aber erschmetterte Ott den 25. Punkt zum 25:23.

22:25 ließ Karlsruhe jubeln

Statt nun aber den Lauf über die Satzpause hinweg fortzuführen, schlichen sich beim Gastgeber wieder Unsauberkeiten ein, auch ein überragender Pampel kann nicht alle krummen Bälle in Punkte verwandeln. Entsprechend deutlich der Mimmenhauser Rückstand (5:8, 13:16), der bis auf fünf Punkte anschwoll (18:23). Und nicht mehr aufgeholt wurde. Otts Service ins Netz zum 22:25 ließ Karlsruhe jubeln.

Nichts für schwache Nerven

Der Tiebreak war nichts für schwache Nerven. Zwei Matchbälle verballerte der TSV (14:12), hatte dann zwei gegen sich (14:15, 15:16), die Pampel und Birkenberg verhinderten, ehe den dritten der Karlsruher Jens Sandmeier, der aufgrund seiner Leistung insgesamt zurecht zum MVP des SSC gewählt wurde, einen schwierigen Ball zum 19:17 ins Aus schnetterte.

Dennoch ertönt das „Humba, Humba, Täterä“

Keine Fans in der Halle, also auch keine Jubelgesänge? „Gebt mir ein H“, verlangte Bogdan BIrkenberg – von seinen Teamkollegen. Und die sorgten mit kräftigen Stimmen dafür, dass am Ende das „Humpa, HumpaTäterä“ auch ohne Black Wall die Halle füllte, nach einem „merkwürdigen Spiel“, wie SpielertrainerChristian Pampel die Situation umschrieb, in dem er die Anweisungen des Gegners hören konnte.

TSV Mimmenhausen: Streibl, Pampel, Hoffmann, Birkenberg, Cipollone, Ott, Pilihaci (Libero).