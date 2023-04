2. Bundesliga: ASV Dachau – TSV Mimmenhausen (Sonntag, 16 Uhr, Georg-Scherer-Halle). – Auf volleyball-geschichtsträchtigem Boden bestreitet der TSV Mimmenhausen sein vorletztes Zweitligaspiel der Saison. In den Neunziger-Jahren gehörte der ASV Dachau, unter keinem Geringerem als Meistermacher Stelian Moculescu, zu den besten deutschen und europäischen Volleyballmannschaften. Zweimal, 1995 und 1996, wurde der bayerische Klub vor den Toren von München Deutscher Meister, 1997 deutscher Pokalsieger und 1996 stand er im Final Four der Champions League.

Moculescu übrigens wechselte in der Saison 1996/97 nach Friedrichshafen. Unter seiner Regie gelangen dem Rekordmeister 13 deutsche Titel (Berlin steht bei 12), gewannen die Häfler 17 Mal den Pokal, wurden dreimal Supercupgewinner und sie sind bis jetzt die einzige europäische Mannschaft, die immer an der Champions-League teilgenommen, und die einzige deutsche Mannschaft, die das Final Four der europäischen Eliteliga gewonnen hat.

Von solchen Höhenflügen ist die Mannschaft von Trainer Patrick Steuerwald natürlich noch meilenweit entfernt, sie hat zunächst andere Ziele. Man sagt dem Aufsteiger nach, ein offizielles Statement des Vereins gibt es aber dazu noch nicht, dass er liebend gerne wieder in die Bundesliga zurückkehren will. Und falls das klappt, warum nicht auch schon diese Saison.

Der Durchmarsch der Bayern ist keine Utopie. Karlsruhe und Freiburg duellieren sich am Wochenende, nehmen sich gegenseitig die Punkte ab. Der ASV Dachau in Lauerstellung kann durchaus davon profitieren. Der Tabellendritte hat am Samstag die YoungStars zu Gast, alles andere als drei Punkte wären für den Überflieger der Saison ein echte Sensation.

Einspielen für die kommende Saison

Und dann kommt der TSV Mimmenhausen in die Georg-Scherer-Halle. Der hat 2023 nach zuletzt eher ernüchternd durchwachsenen Resultaten die oberen Tabellenränge aus den Augen verloren, schreibt deswegen aber die Saison nicht ab.

Er will die restlichen Partien dazu nutzen, seine junge Mannschaft unter Wettkampfbedingungen für die Punkterunde 2023/24 einzuspielen. Dabei werde, verspricht Trainer Christian Pampel, „der Kern der Mannschaft auch kommende Saison“ im blau-gelben Trikot antreten.

Die hat sich in den 14 Tagen über die Osterfeiertage gezielt (Pampel: „eher offensivlastiges Programm“) zunächst auf das Topspiel mit dem Tabellendritten und darüber hinaus vorbereitet. „Wir wollen das im Training eingeübte am Sonntag im Spiel umsetzen“, lässt Pampel keine Sekunde lang das Gefühl aufkommen, das vorletzte Duell sei nicht wichtig.

„Völlig frei von jedem Druck“, den hat Dachau, wenn es tatsächlich noch Vizemeister werden will, geht es gegen die Mannschaft, „die zurecht dort oben in der Tabelle steht“.

Aber dennoch will der Mimmenhausener Trainer seine Mannschaft hochmotiviert agieren sehen. Was gegen Gotha schon gelang, soll in Dachau fortgesetzt werden: „Jeder Einzelne“, so Pampel, „soll so gespielt haben, dass er mit seiner persönlichen Leistung zufrieden vom Feld gehen kann.“

Dann sei es ihm letztlich egal, was unterm Strich für Mimmenhausen herausschaue. Schöner wäre es natürlich schon, fügt Pampel im gleichen Atemzug an, wenn „wir unsere Trainingsleistungen im Spiel umsetzen können und dafür mit Zählbarem belohnt würden“.

Alle Mann an Bord beim TSV

Gegen die Blue Volleys Gotha, ein Gegner auf ähnlich hohem Zweitliganiveau wie Dachau, hat das vor 14 Tagen nur bedingt geklappt. Das Heimspiel wurde nach starkem Schlagabtausch knapp 2:3 verloren. Damals hatte der TSV Mimmenhausen aber nicht in voller Besetzung antreten können, auf wichtige Akteure verzichten müssen.

Am Sonntagnachmittag aber sind alle Mann an Bord beim TSV Mimmenhausen. Ob der deshalb auf eine Revanche für die 1:3-Heimniederlage gegen den ASV Dachau hofft – eher nicht.