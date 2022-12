2. Bundesliga: FT Freiburg – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle FT 1844 Freiburg). – Im letzten Spiel des Jahres kommt noch einmal eine richtig herbe Aufgabe auf den TSV Mimmenhausen zu. Der muss „nach gutem Start in die Saison mit zuletzt einigen Niederlagen klar kommen“, sagt Spielertrainer Christian Pampel. Am Ende eines sportlich starken Jahres hat den Vizemeister eine „schwache Phase“ (Pampel) erwischt, ist er aus der sportlichen Bahn geworfen worden.

Krankheit, Verletzungen und daraus resultierend kein gutes Training haben unter anderem dazu geführt, „dass wir vom Keller aus unser sportliches Fundament wieder aufbauen müssen“. Denn so, wie sich der TSV vor heimischem Publikum gegen Dachau präsentiert hat, habe Mimmenhausen eher wenig Chancen auf Zählbares in Freiburg, redet Pampel nicht um den heißen Brei herum.

Vor allem der Angriffsaufbau aus eigener Annahme (K1) funktioniere nicht mehr. Trotz einer Annahme, die „ganz gut gewesen“ sei. Wurst sei dabei erst einmal, ob Mimmenhausen punkte oder nicht. Für Pampel kommt es vor allem darauf an, dass der sogenannte K-1-Angriff wieder in gewohnten Bahnen abläuft. „Wir müssen uns von all den anderen Sachen lösen“, fordert der ehemalige Weltklassespieler von seinen Kollegen, „und unseren K1 wieder ordentlich spielen.“

Deshalb sei erst einmal nicht so wichtig, ob die Außenangreifer Jonas Hoffmann, Jan Jalowietzki oder Tim Frings zählbaren Erfolg haben. Entscheidend ist eher für ihn, dass er und seine Spieler etwaige Abstimmungsprobleme in den Griff bekommen. Ob der TSV mit ordentlichen Angriffen dann etwas Zählbares holen wird beim Tabellenführer Freiburg, ist damit noch lange nicht garantiert.

Nur dem SCC Karlsruhe ist es bisher gelungen, den Spitzenreiter zu besiegen. Vergangene Woche gewannen die Baden Volleys das Gipfeltreffen knapp mit 3:2. Übrigens: Der SCC hatte gegen Dachau ebenfalls eine kräftige Watschen einstecken müssen. Ob die möglicherweise dessen Denkvermögen ordentlich erhöht hat? Vermutlich.

Darauf darf auch Pampel hoffen. Noch einmal so eine enttäuschende Vorstellung werden Kapitän Federico Cipollone und seine Crew schon zu verhindern wissen. Denn nicht alles war Makulatur beim 1:3 gegen Dachau, sagt der Spielertrainer: „Phasenweise hat das gut geklappt.“

Das „phasenweise“ soll sich gegen ein Freiburg ändern, das sich wie Karlsruhe den Sprung in die Bundesliga auf die Fahnen geschrieben hat. Die 1. Liga reduzierte die Anforderungen an potenzielle Aufsteiger, will wieder ein Zwölfer-Feld um die „Salatschüssel“ kämpfen sehen, statt wie derzeit nur acht Vereine plus das Nachwuchsteam VCO Berlin.

Freiburg, vergangene Saison sehr guter Dritter, hat sich mannschaftlich kaum verändert, sich weiterentwickelt. Vor allem die Annahme ist stabiler geworden. Und die FT legte eine Siegesserie hin, die zwar nach der Niederlage in Karlsruhe gerissen ist, aber mit einem Erfolg im altehrwürdigen Derby mit Mimmenhausen wieder aufgenommen werden soll. „Da haben wir einen riesigen Brocken vor uns“, weiß Pampel. Steht aber der K1 in der Sporthalle Freiburg, „kommen wieder andere Zeiten für den TSV Mimmenhausen“.