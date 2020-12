2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – FT 1844 Freiburg 3:0 (25:19, 25:20, 25:21). – Mimmenhausen hat auch das zweite Heimspiel hintereinander mit einem Drei-Punkte-Sieg beendet. 25:19, 25:20 und 25:21 lauteten die Satzergebnisse nach 83 Minuten. In einem badischen Derby, das erst zum Ende des dritten Satzes hin spannender geworden war.

Lob von Christian Pampel

„Das war gut“, lobte Christian Pampel, und wer den Spielertrainer kennt, weiß, dass das höchstes Lob aus berufenem Munde ist. Die Mannschaft war nahezu perfekt auf den starken Gast eingestellt, der auf „einen seiner Besten, Oliver Hein“ (Pampel), verzichten musste.

Freiburger Angriffspower

Die FT zeigte wie erwartet enorme Angriffspower. Vor allem über den Polen Mateusz Matias Lysikowski (Pampel: „Er ballert Vollgas!“). Die Achillesferse von Jacob Schönhagens Team aber war und ist die Annahme. Deshalb: Gut aufschlagen! Das gelang, und dass die Mimmenhauser Annahme, trotz der großen Aufschlagstärke von Freiburg, „kein einziges Ass hinnehmen musste“, das gefiel Pampel besonders.

Gäste mit dem besseren Start

Freiburg fand besser ins Derby, aber mit Federico Cipollone (zum MVP gewählt) am Aufschlag drehte Mimmenhausen die Partie. Aus dem 6:6 wurde ein 10:7 und damit ein entscheidender Vorsprung. Der vergrößerte sich sogar noch (17:12, 23:18). Und Bogdan Birkenberg sorgte mit seinem Block gegen den 2,08-Meter-Mann Paul Botho fürs 25:19.

The same procedure

The same procedure im nächsten Satz: Freiburg startete besser als die Gastgeber. Die sich, je länger auch dieser Durchgang dauerte, mit viel Power und wenigen Eigenfehlern von Punkt zu Punkt schmetterten. Schon zur zweiten Technischen Auszeit führte der Favorit 16:11 – und ließ trotz der klaren Führung nicht nach. Auch dann nicht, nachdem Christian Pampel Benedikt Waldinger statt seiner aufs Feld schickte. Der junge Diagonalangreifer setzte sich gut in Szene, machte mit dem 25:20 den Sack über Freiburg zu.

Bedrohlich nahegerückt

Spannungstötend der Unterschied zwischen einem fehlerhaften Freiburg und dem auch jetzt noch wie aus einem Guss spielenden Gastgeber. Vielleicht wirkte der erneut große Vorsprung einschläfernd (8:6, 16:11, 18:13). Freiburger Einwechslungen und ein etwas nachlassender TSV ließen die „Affenbande“ von der Dreisam im dritten Satz bedrohlich nahe rücken (21:17, 21:19, 22:21).

Satzgewinn für Freiburg war drin

Der Satzgewinn für Freiburg war möglich. Im undurchdringlichen „Dschungel“ der BZ-Arena aber verloren Kapitän Marcus Gensitz & Co. am Ende doch wieder die Übersicht – Bogdan Birkenberg beendete die Partie mit einem Block gegen Lysikowski, den besten Freiburger.

Ausgelassene Polonäse

Pampel hatte also während des Spiels wenig Grund zum Kopfschütteln. Umso mehr dafür nach dem Schlusspfiff: Um ihn und die Sponsorentafel herum veranstalteten die Spieler eine ausgelassene Polonaise – nach elf Partien mit immer noch Weißer Weste.

TSV Mimmenhausen: Ott, Streibl, Pampel (Waldinger), Hoffmann, Birkenberg, Cipollone, Müller (Libero).