2. Volleyball-Bundesliga: Christian Pampel und der TSV Mimmenhausen haben wenige Stunden vor dem Anpfiff ihre Teilnahme am Spitzenspiel bei den Baden Volleys in Karlsruhe abgesagt. Einer ihrer Volleyballer hatte Kontakt zu einem später positiv getesteten Kollegen einer anderen Mannschaft. Das Resultat des vorsorglich gemachten PCR-Tests Mitte der Woche ließ auf sich warten, war bis Samstag immer noch nicht da. Also schritt der TSV am Freitag zur Selbsthilfe – mit entsprechendem Resultat. „Der Antigen-Test war positiv“, erzählt Pampel.

Ungewissheit sorgt für Absage

Schnelltests haben eine nicht geringe Fehlerquote. Gut möglich, dass der betroffene Spieler gar nicht positiv und damit auch nicht ansteckend ist. „Die Gefahr war für uns einfach zu hoch“, erläutert Christian Pampel den Entschluss des TSV Mimmenhausen, die Partie in Karlsruhe aufgrund der Ungewissheit, die mit dem Test verbunden ist, abzusagen. „Er hat ja am Montag noch mit uns zusammen trainiert.“ Völlig ohne Belang deshalb, dass „der Spieler absolut symptomfrei ist“.

Froh über diese Entscheidung

Weil aber weder Pampel noch die Vereinsführung sich ihrer moralischen Verantwortung für die „Spieler, die Familien und die Firmen, in denen die Spieler arbeiten“ (Pampel), bis Montag (erst dann ist das Ergebnis des PCR-Test bekannt) ruhen lassen wollten, sich auf „eigentlich virenfrei, eigentlich symptomlos und alle die anderen Konjunktive im Kampf gegen das Coronavirus“ nicht verlassen wollten, entschieden sie: Das Spiel wird von uns abgesagt! „Schweren Herzens, aber froh, dass wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben!“

Gesundheit geht im Zweifel vor

Die Gesundheit der Spieler von Mimmenhausen und derer des Spitzenreiters geht aus ihrer Sicht im Zweifel eben vor. Trotz der möglichen Konsequenzen. Die Regularien der Deutschen Volleyball Liga sind klar: Sind die nicht betroffenen Spieler nach einem Schnelltest negativ, geht der positive Spieler, er darf außerdem mindestens 48 Stunden keinen Kontakt zu seinen Mitspielern gehabt haben, in Quarantäne und der Rest spielt.

Nachholen oder Niederlage am grünen Tisch?

Mimmenhausen hält sich in einem Punkt nicht an diese Regularien. Der letzte Kontakt zum positiv getesteten Teammitglied stammt ja vom Montag. Und dieses ehrliche Verhalten kann bedeuten: „Wir müssen damit rechnen, dass die VBL das Spiel nicht verlegen wird, sondern es als verloren wertet. Zwar hat der Karlsruher Trainer Antonio Bonelli in der ersten Reaktion auf diese Nachricht Verständnis für die Mimmenhauser Entscheidung gezeigt. Ob es aber tatsächlich zu einer Verlegung kommen wird? Christian Pampel und der TSV Mimmenhausen erfahren das frühestens am Montag oder Dienstag.

Mimmenhausen hat gutes Gefühl

Wie auch immer. Die Volleyballer vom Bodensee haben sich entschieden: „Wir sind erleichtert“, so Pampel, „dass wir uns zur Absage entschieden haben, und nicht auf Teufel komm raus um die Tabellenspitze spielen wollen. So haben wir ein gutes Gefühl!“