Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Grafing – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr, Jahnsporthalle). – Mimmenhausen hatte gut zwei Wochen Zeit (der Spielplan wollte es so), die deutliche Niederlage gegen Karlsruhe in Ruhe zu analysieren und daraus Lehren zu ziehen. Christian Pampel konnte damals angeschlagen nicht spielen. Lukas Ott musste statt seiner auf die Diagonale wechseln, trotz gerade so ausgestandener Magen-Darm-Infektion. Außenangreifer Jonas Hoffmann, ein wichtiger Punktelieferant beim TSV, tauchte aus privaten Gründen erst gar nicht auf dem Spielberichtsbogen auf. Die logische Folge: den souveränen Karlsruhern war nichts Zählbares abzugewinnen.

Christian Pampel mit Notsieben zufrieden

Dennoch war der Mimmenhausener Spielertrainer mit der Leistung seiner Notsieben zufrieden, hatten doch die Ersatzmänner Tim Frings und Heiko Schlag gegen die Topkonkurrenz, Karlsruhe steht nicht ohne Grund mit elf Punkten Vorsprung auf Rang eins der Liga, „den Umständen entsprechend gut gespielt“, lobte Pampel. Sie hätten „nach Fehlern nicht lange gehadert“, verdeutlichte der zum Zusehen verdammte Spielertrainer, warum er zufrieden war. Und sie hätten mit einer „gewissen Leichtigkeit“ ihre jeweiligen Aufgaben erfüllt. Alles bestens also, trotz der am Ende klaren, aber auch so erwarteten 0:3-Niederlage.

Mimmenhausener Lazarett lichtet sich

Der TSV Mimmenhausen hatte aber auch gut zwei Wochen Zeit bekommen, etwas für die zuletzt doch sehr prekäre personelle Lage zu tun. Zwar lichtete sich das Spielerlazarett in den spielfreien Tagen, komplett sorgenfrei gehen Pampel und Co. aber nicht in die Partie am Samstag. Mit Bogdan Birkenfeld fehlt ein gestandener Mittelblocker, er absolviert ein Semester in Holland. Libero Johannes Reusch hat sich beim Skifahren verletzt, der Einsatz von Lukas Ott ist aus privaten Gründen fraglich. Und Pampel wird sich weiter schonen müssen. „Unterm Strich liest sich das zwar nicht ganz so dramatisch wie noch vor der Partie gegen Karlsruhe“, bleibt Pampel cool. Aber ideale Voraussetzungen sind das eben doch nicht. Vor allem deshalb nicht, weil „wir seit Dezember kein vernünftiges Mannschaftstraining haben machen können“, klagt der Spielertrainer.

Grafing trägt die Rote Laterne

Und das wäre selbst gegen einen Kontrahenten wie Grafing anzuraten. Der Titelverteidiger musste einen enormen Aderlass kompensieren. Nach dem Gewinn der Meisterschaft haben Leistungsträger die Mannschaft verlassen, den nachrückenden jungen Spielern fehlt diese Erfahrung. Nicht überraschend also trägt das Team von Trainer Marvin Polte die Rote Laterne.

Mimmenhausen die bessere Mannschaft

Dennoch sieht Pampel „eine gefährliche Mannschaft“ als Gegner. „Sie hat zwar ihre Schwächen“, erklärt er, „aber sie kann unbefangen aufspielen, sich in einen Rausch spielen.“ Das muss Mimmenhausen verhindern. Entweder mit seinen guten Aufschlägen, oder über viel Druck auf den Außenbahnen. Geht es nach dem Willen von Pampel – am besten mit beidem. „Dann bekommen wir keine Probleme.“ So wie beim 3:0 im Hinspiel, da lautete sein Fazit: „Gut eingestellt, gut umgesetzt, gut gemacht!“