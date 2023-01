2. Bundesliga: Dentalservice Gust VC Dresden – TSV Mimmenhausen (Sonntag, 15 Uhr, Volleydome Bürgerwiese). – Am Sonntag beginnt für den TSV Mimmenhausen die Rückrunde, die beinahe 14-tägige Pause über Weihnachten und Neujahr ist dann zu Ende. Sehr schön sei die Zeit gewesen, „in der ich nicht an Volleyball habe denken müssen“, sagt Spielertrainer Christian Pampel.

Und betont gleich in seinem nächsten Satz: „Meine Freude über die willkommene Pause hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun“, dass Mimmenhausen zum Ende der Hinrunde hin keine guten Resultate mehr erzielt habe. „Auch als Tabellenführer hätten wir uns über den Break gefreut!“

Spitzenreiter sind die Volleyballer vom Bodensee ja aufgrund der zuletzt eher durchwachsenen Leistungen nicht geworden. „Wir haben in der Hinrunde versucht“, verhehlt Pampel nichts, „ganz nach vorne zu kommen“. Das hat nicht geklappt. Aber: Das 1:3 im Duell mit Tabellenführer Freiburg habe einige positive Sachen aufgezeigt.

Deshalb hielt sich der Frust über das doch nun schon weit entfernte Saisonziel in Grenzen. Es war kein heiß diskutiertes Thema unterm Christbaum, auch kein stiller Vorsatz fürs neue Jahr, es „auf Teufel komm raus“ (Pampel) in der Rückrunde nochmals zu versuchen.

Die Teamkollegen an der Ehre gepackt

Chancen dazu hat Mimmenhausen immer noch. Der Tabellenvierte muss sich nur darauf besinnen, dass er zum Besten gehört, was die 2. Liga zu bieten hat. Bogdan Birkenberg weiß das. Der Mittelblocker hatte beim letzten Mannschaftsessen 2022, im Anschluss an die enttäuschende 1:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Dachau, wohl die richtigen Worte gefunden, so wird berichtet, seine Teamkollegen an ihrer Ehre gepackt. Wie auch immer: Jedenfalls zeigten die eine Woche später in Freiburg, dass die Blau-Gelben das Volleyballspielen nicht verlernt hatten.

Daran wollen Christian Pampel und seine Spieler ab Sonntag anknüpfen. Seit 2. Januar trainieren Kapitän Federico Cipollone und Crew wieder. Zunächst einmal, „um wieder reinzukommen in den Rhythmus“ (Pampel). Dann aber auch, um die Freiburg-Erkenntnisse zu nutzen.

Das Duell mit dem Spitzenreiter war laut Pampel sehr wertvoll. „Wir haben über die Außen besser angegriffen“, erläutert der ehemalige Weltklassespieler, „weil wir nicht immer die ganz schnellen Pässe gespielt hatten.“ Die Abstimmung zwischen Zuspieler Cipollone sowie Jan Jalowietzki und Jonas Hoffmann war ein wichtiges Thema in den ersten Trainingseinheiten im Salemer Bildungszentrum.

Das klappe nicht gleich auf Anhieb zu einhundert Prozent, bremst Pampel etwaige übertriebene Erwartungen ein. Die richtige Balance zu finden, sei enorm schwer.

Gäste in der Favoritenrolle

Aber wenn die blau-gelben Angreifer ein bisschen mehr Zeit haben, sich zu entscheiden, ist der Ausgang der Aktion meist in ihrem Sinne. Trotz aller Rückschläge zuletzt, der TSV ist Favorit am Sonntag: „Alles andere als ein Sieg beim Tabellenvorletzten wäre eine Enttäuschung“, legt Pampel die Messlatte zu Recht so hoch an.

Er warnt aber seine Mannen davor, zu selbstsicher im Volleydome aufzutreten. Dresden könne es definitiv sehr viel besser als beim 0:3 im Hinspiel. „Den erneuten Erfolg müssen wir uns verdienen.“ Für eine kommende schöne Zeit mit Volleyball.