Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – SV Schwaig 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19). – Auch dem SV Schwaig ist es nicht gelungen, dem TSV Mimmenhausen ein Bein zu stellen. Die Mannschaft hatte bis Mitte der Partie den Gastgeber zwar ordentlich vor sich hergetrieben. Aber zu mehr als einem Achtungserfolg reichte es dann doch nicht. „Schwaig hat in den ersten beiden Sätzen beinahe fehlerfrei gespielt“, zollt Christian Pampel dem Gegner Respekt. Gegen einen TSV, der die eine oder andere Schwäche beim 22:25, 25:22, 25:20 und 25:19 zeigte. Trotzdem blieben die Punkte in der BZ-Arena, weil „wir uns durchgebissen haben“, lobt Pampel sein Team dafür, dass es geduldig dran blieb, nie aufgab, nach der entscheidenden Schwäche in der Schwaiger Phalanx zu suchen. Und als Mimmenhausen die Ecke gefunden hatte, in der Schwaig unter Druck gesetzt werden konnte, schlug es konsequent zu. Der Tabellenvierte hatte in Jonas Hoffmann, der Tim Frings im zweiten Satz (8:12) ersetzte, Christian Pampel und Zuspieler Federico Cipollone die herausragenden Akteure in einem sehr soliden Team. Cipollone wurde zum Mann des Spiels gewählt.

Mimmenhausen findet nur schwer in die Partie

Die eindringlichen Worte von Christian Pampel vor dem Startschuss schienen seine Spieler nicht erreicht zu haben. Die fanden nur schwer in die Partie, lagen von Beginn an zurück. Zuerst nur knapp (7:8), später und bis in die entscheidende Phase hinein deutlicher (13:16, 19:22). Trotzdem war der Satzverlust nicht zwingend. Pampel und Mittelblocker Bogdan Birkenberg brachten ihr Team heran (21:22), mehr aber nicht. Jan Jalowietzki, der wie seine Kollegen gute und schlechte Momente hatte, versemmelte seinen Angriff zum 22:25. Fehlstart Mimmenhausen.

Jonas Hoffmann stabilisiert den TSV Mimmenhausen

Und der setzte sich im zweiten Satz nahtlos fort. Aus dem 2:0 wurde schnell ein 6:8, das sich zum 11:16 erweiterte. Dem einen oder anderen Fan in der Halle rutschte angesichts des Spielverlaufes das Herz Richtung Hosenboden. Die Einwechslung von Jonas Hoffmann stabilisierte Mimmenhausen. „Er hat gegen seinen Bammelgegner Schwaig, der SV hat große Mittelblocker, gut gespielt“, lobte Pampel. Und mitgeholfen, mit dem 25:22 die Wende einzuleiten.

Jan Jalowietzki gelingen drei Asse hintereinander

Der TSV hatte sich frei geschwommen. Jalowietzki gelangen drei Asse hintereinander – und dann ging die Post ab. Mimmenhausen spielte Schwaig an die Wand (8:4, 16:11, 21:14, 24:17, 25:20). Vielleicht war es gut so, dass die SVS-Frucht nicht einfach in den Schoß gefallen war. So blieb die Konzentration hoch. Denn Schwaig hatte die Hoffnung auf etwas Zählbares noch nicht aufgegeben. Aber Mimmenhausen ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abdrängen (8:7, 16:13, 24:18) und Birkenberg machte mit dem 25:19 den Sack zu.

Unangenehme Aufgabe SV Schwaig mit Bravour erledigt

Geduldig geblieben, die Probleme in den Griff bekommen: Mimmenhausen hat die unangenehme Aufgabe SV Schwaig mit Bravour erledigt und bleibt ungeschlagen. Auch wenn es danach zunächst nicht ausgesehen hatte.

TSV Mimmenhausen: Frings, Hoffmann, Birkenberg, Cipollone, Jalowietzki, Zippel, Pampel, Reusch. Tobias Streibl und Lukas Baumgärtner für Aufschläge eingewechselt.