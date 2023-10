Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – VC Eltmann 3:1 (28:26, 26:24, 19:25, 27:25). – Christian Pampel gehört nicht zu jenen Menschen, die extrovertiert herumturnen. Emotionale Ausbrüche gibt es nicht beim Trainer des TSV Mimmenhausen. Weder nach den beiden glatten 0:3-Niederlagen noch am Sonntagabend, nach 111 Minuten nervenaufreibendem Volleyball und einem im Vorfeld nie und nimmer für möglich gehaltenen 3:1-Erfolg über das noch unbesiegte Eltmann. Bei Fans und Spielern entlud sich der enorme Druck, den Auftakt in die Punkterunde nicht komplett versemmelt zu haben, in purer Freude und Erleichterung. Die Spieler tanzten ausgelassen auf dem Spielfeld, frenetisch applaudiert von der gut besuchten BZ-Arena – und Christian Pampel huschte ein Lächeln übers Gesicht.

Nach wackligem Beginn funktioniert TSV-Team

„Wenn alle Mannschaftsteile funktionieren“, hatte er vor Saisonbeginn gesagt, „dann können wir gegen jede Mannschaft bestehen.“ Auch gegen ein solch gut besetztes Team wie Aufsteiger VC Eltmann. Es war nicht immer Gold, was glänzte, beim packenden Schlagabtausch mit den Unterfranken. Wahrlich nicht. Zu Beginn mussten die Zuschauer schon befürchten, dass ihre Lieblinge erneut unter die Räder geraten. Sieben Punkte (7:8, 10:17) betrug der eigentlich schon den Satz entscheidende Vorsprung der Gäste. Aber nicht Eltmann, sondern Mimmenhausen jubelte. Sowie die Annahme (Jalowietzki, Hoffmann und Libero Hammer) stand, die Angreifer mit einem zuverlässigen Richard Schaugg auf der Diagonalen und Pascal Zippel in der Mitte nicht nur ihr Sideout hielten sondern auch die Breakbälle killten, geriet der VC auf die Verliererstraße. Sein großer Vorsprung war schnell aufgezehrt (13:19, 22:23), die beiden Satzbälle (24:24) egalisiert. Und mit dem dritten eigenen zum 28:26 endete für Mimmenhausen die Leidenszeit. „Jan hat uns mit seiner Aufschlagserie den ersten Satz gewonnen“, lobt Pampel die individuelle Leistung seines Außenangreifers, der das gesamte Spiel über Eltmann vor enorme Probleme stellte.

Jan Jalowietzkis Aufschläge sorgen für Satzgewinn

„Das bringt eine Mannschaft voran“, fährt der TSV-Trainer fort. Und wie. Im zweiten Satz ließ Mimmenhausen seinen Gast nicht mehr schalten und walten, wie der wollte. Cipollone & Co blieben dran (5:8, 15:16) und fanden wie schon im ersten Satz den besseren Schlussakkord. Zweimal klappte der zunächst nicht. Aber dann machte Eltmann – wie im Durchgang zuvor – den einen Fehler zu viel. 26:24 und 2:0 für Mimmenhausen – der erste Punkt der Saison 23/24!

Christian Pampel hat Alternativen und nutzt sie gewinnbringend

Aus dem frühen Feierabend wurde aber nichts. Eltmann schlug zurück, von Mimmenhausen mit Annahmeproblemen nicht ernsthaft gestört (7:8, 13:16, 17:24, 19:25). Das Spiel zu drehen, das gelang dem VC aber nicht. Weil Jalowietzki und Hoffmann weiterhin „gut spielten“, durfte ihr Trainer eine entscheidende Karte ziehen, die „ich in den ersten beiden Spielen nicht hatte“. Für den nicht immer sattelfesten Lars Hammer kam ein neuer Libero. Mit Tim Frings, einem weiterhin großartig aufschlagendem Jan Jalowietzki, dem stets passsicheren Federico Cipollone, der zurecht zum „Wertvollsten Spieler“ gewählt wurde, und viel Geduld machte der TSV Mimmenhausen den Sack tatsächlich zu. Gegen einen Gast, der sich trotz seiner unglaublichen Abwehr geschlagen geben musste (4:8, 15:16, 24:23). Richard Schaugg versenkte wie selbstverständlich den dritten Mimmenhausener Matchball zum 27:25 und 3:1.

„So hatte ich mir das vorgestellt und gewünscht – und gehofft, dass wir in diese Spur finden“, lässt Christian Pampel ein wenig hinter die Fassade blicken. „Aber nicht, dass wir drei Punkte holen.“ Und da ist es wieder, das Lächeln im Gesicht des TSV-Trainers.