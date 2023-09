Volleyball, 2. Bundesliga: SV Schwaig – TSV Mimmenhausen (heute, 19.30 Uhr, Hans-Simon-Halle). – Der Einstieg in die sechste Zweitligasaison ist dem TSV missglückt. „Das 0:3 gegen Gotha hat bei uns viele Baustellen offenbart“, nimmt Trainer Christian Pampel kein Blatt vor den Mund. Er ist natürlich mit dem nackten Resultat nicht wirklich zufrieden. Mit der Vorstellung seiner Rumpftruppe schon eher. Die – ohne Cipollone, Hoffmann und Reusch – hatte sich gegen einen der potenziellen Titelanwärter mit dem 15:25, 25:27 und 22:25 sehr achtbar geschlagen. Menetekel jedenfalls erschienen keine an den Hallenwänden der BZ-Arena.

Baustellen engagiert angehen

Dass Pampel und seine Spieler nun die Baustellen engagiert angehen, ist selbstverständlich, dass diese in absehbarer Zukunft minimiert werden, daran zweifelt keiner. „Die Mannschaft selbst hat die Probleme im Training angesprochen, von ihr kamen Vorschläge“, weiß Pampel seine Mannen hinter sich im Bemühen um notwendige Verbesserungen. Was auch immer „absehbare Zukunft“ bedeuten mag, mit unmittelbar gravierenden Änderungen rechnet Pampel nicht. „Wir wollen stabilisieren, was wir können“, so sein Motto.

Auch am Samstag nicht in Bestbesetzung

Weil auch am Samstag immer noch wichtige Spieler fehlen. Unter anderen Libero Johann Reusch. Lars Hammer habe ihn sehr gut vertreten, macht sich Pampel auf der Position eher weniger Gedanken. Die Annahme insgesamt aber hätte nicht immer stabil gehalten werden können. Hammer, Tim Frings und Jan Jalowietzki seien phasenweise „vom Kopf her abgetaucht“, analysiert Pampel und beschwichtigt: „Alle drei können es doch, daran arbeiten wir.“

Angriffsquote muss verbessert werden

Sehr verbesserungswürdig: die Angriffe aus der Abwehr. „Da war unsere Quote gar nicht gut“, moniert der Mimmenhausener Trainer. Die muss dringend besser werden – nicht nur gegen Schwaig. Denn: Je schwächer der eigene Angriff, desto stärker der Gegenangriff. Dabei ging es gegen Gotha nur um ein paar Ballwechsel. Die hätten den Unterschied in den Sätzen zwei und drei ausgemacht. Zu Ungunsten des TSV.

SV Schwaig ähnliches Zweitliga-Schwergewicht wie Gotha

Und weil der nächste Gegner ein ähnlich starkes Zweitliga-Schwergewicht ist wie Gotha, hängt viel davon ab, ob und wie der TSV diese Mankos in den Griff bekommt. „Schwaig hat nach meiner Einschätzung gute Chancen, am Ende der Saison unter den besten drei Teams zu landen“, versichert Pampel. Da aber die Mannschaft von Trainer Milan Maric zwei neue Zuspieler im Kader hat, und nur zwei Mittelblocker, sei es aber noch zu früh, endgültig über deren Spielstärke urteilen zu können.

Mimmenhausen muss und will sich steigern

Ganz ohne ist sie jedenfalls nicht. Ein erster Fingerzeig ist das sehr deutliche 3:0 (12, 19, 19) beim Aufsteiger Leipzig. Die L.E. Volleys jedenfalls konnten die Franken nicht unter Druck setzen. Mimmenhausen aber vielleicht schon. Obwohl die Mannschaft am Samstag nicht in Bestbesetzung antreten kann: „Wir müssen uns im Vergleich zum Gotha-Spiel steigern“, fordert Pampel, der zwar mit einem erneuten 0:3 gegen einen Favoriten rechnen muss, damit auch leben könnte. „Wenn das so kommen sollte, dann ist das so, aber schöner wäre zumindest ein Satzgewinn.“