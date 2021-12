Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – GSVE Delitzsch (Samstag, 20 Uhr), TSV Mimmenhausen – L.E. Volleys (Sonntag, 16 Uhr, beide Spiele BZ-Arena Salem). – Der TSV Mimmenhausen hat eine unruhige Woche hinter sich. Zwei Spiele ohne Punkte nagen am Selbstbewusstsein der erfolgsverwöhnten Volleyballer vom Bodensee. Eine Situation, mit der sich das Team von Spielertrainer Christian Pampel in vier Jahren Zugehörigkeit zur zweithöchsten deutschen Liga nicht oft hatte auseinandersetzen müssen. Zweimal in der Saison 2018/19 und noch zweimal 2020/21. Von Negativserien sind die Blau-Gelben verschont geblieben. Bisher. Das könnte sich am Wochenende ändern. Wegen der Gegner, zum einen. Stark genug sind beide Kontrahenten. Aber viel mehr noch wegen der personellen Lage beim Tabellenfünften, der in einem echt ungünstigen Moment gleich zwei Partien innerhalb von 20 Stunden austragen muss.

Delitzsch eine ernst zu nehmende Mannschaft

Delitzsch hat sich in dieser Saison zu einer ernst zu nehmenden Mannschaft unter seinem ehemaligen Außengreifer entwickelt. Benedikt Bauer ist jetzt Trainer dort, mit einigem Erfolg. „Delitzsch ist der härtere Brocken am Wochenende“, urteilt Pampel. „Es gehört zum Mittelfeld der Liga, das ist schön für sie.“ Woher der Leistungsschub kommt, wisse er nicht. Ein Garant für Erfolg sei nach wie vor der 31-jährige Robert Karl, ein „sehr starker Schnellangreifer“, der auch aus schlechten Situationen gut Punkte mache. Und vielleicht auch: Der Gymnasiale Sportverein Ehrenberg habe keine Stars im deshalb homogenen Team. Weil aber die „Gymnasialen“ ihre beiden Spiele gegen die YoungStars Friedrichshafen und Schwaig zuletzt ebenfalls verloren, käme auch für sie – so dringend wie Mimmenhausen – ein Erfolgserlebnis gerade recht. Eine Ausgangslage, die am Samstag mit Sicherheit für Spannung in der BZ-Arena sorgt.

Leipzig wird kein Selbstläufer

Genau umgekehrt sieht das bisherige Abschneiden bei den L.E. Volleys aus Leipzig aus. Vergangene Saison schlossen sie noch fünf Plätze vor den Kontrahenten aus Delitzsch ab. Aber jetzt taumeln die Sachsen auf dem ersten Abstiegsplatz herum. Nach fünf Niederlagen hintereinander brennt ihr Kittel, und das 3:2 in Friedrichshafen taugte nur bedingt als Feuerlöscher. Als Selbstläufer für den TSV Mimmenhausen sieht Pampel das Duell mit dem Tabellen-Dreizehnten dennoch nicht. „Vergangene Saison haben sie gegen uns so stark gespielt“, erinnert sich der TSV-Coach nur ungern an ein deutliches 0:3. Vor allem Außenangreifer Jannik Kühlborn hat „uns damals abgeschossen“.

Erschwerte Voraussetzungen für Mimmenhausen

Das gilt es für einen trotz der immer noch komfortablen Lage schon nach Erfolg lechzenden TSV Mimmenhausen auf jeden Fall zu verhindern. Allerdings unter sehr erschwerten Voraussetzungen. Verletzungen und Krankheit haben den so oder so schon sehr dünnen TSV-Kader regelrecht wegschmelzen lassen. „Kein gutes Training war unter diesen Umständen möglich“, klagt Pampel. „Extrem schlecht vorbereitet“ gehe Mimmenhausen in ein Wochenende mit zwei Spielen innerhalb von 20 Stunden. „Das ist ein bisschen ungünstig“, verliert der Spielertrainer aber weder seinen Humor noch seine Zuversicht. Denn drei Spiele hintereinander hat der TSV Mimmenhausen in seiner erfolgreichen Zweitliga-Geschichte noch nie verloren.