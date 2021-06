von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirkspokal, Viertelfinale: TSV Aach-Linz – FC RW Salem 5:2 (1:0). – In einem guten Spiel zeigten sich beide Mannschaften von Beginn an sehr passsicher. Der TSV Aach-Linz hatte allerdings ein deutliches Chancenplus.

Nach einer Balleroberung der Gastgeber im Zentrum kam ein langer Ball auf die linke Seite. Scherers Flanke fand Dukart, der die Führung für den TSV besorgte. Weitere gute Chancen für die Heimelf folgten, doch es blieb beim knappen 1:0.

Zehn Minuten nach der Pause war erneut Dukart zur Stelle und sorgte für das 2:0. Der TSV Aach-Linz blieb weiter am Drücker und kam durch Dukarts dritten Treffer zum 3:0. Scherer erhöhte sogar auf 4:0, woraufhin Aach-Linz nicht mehr ganz so konzentriert in der Defensive arbeitete.

Die Folge: Salem kam durch Tore von Müller und Reiser wieder heran. Raabe machte dann aber endgültig alles klar für den TSV Aach-Linz, der ins Halbfinale des Bezirkspokals einzog.

Trainer Hagg sehr zufrieden

TSV-Trainer Patrick Hagg zog ein zufriedenes Fazit: „Das war ein verdienter Sieg für uns. Die Leistung meiner Mannschaft nach der langen Pause war besser, als ich erwartet habe.“

Tore: 1:0 (15.) Dukart, 2:0 (55.) Dukart, 3:0 (60.) Dukart, 4:0 (62.) Scherer, 4:1 (75.) Müller, 4:2 (78.) Reiser, 5:2 (85.) Raabe. – SR: Unger (Mühlhausen-Ehingen). – Z: 250.