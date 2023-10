Leichtathletik: Die Kinderleichtathletik boomt im Bezirk Hegau-Bodensee und insbesondere in Radolfzell. Beim Finale der Kinderleichtathletik-Liga in der Unterseehalle in Radolfzell gewannen die „Radorunners“ in der Altersklasse U12 gemeinsam mit den „Floppys“ vom PTSV Konstanz, die Mannschaft „Schneller Blitz 1“ in der U10 und die „Starken Löwen 1“ in der U8 jeweils die Tageswertung und damit war den Radolfzeller Kindern der Gesamtsieg über alle fünf Durchgänge, wobei die jeweils besten drei Ergebnisse in die Wertung kamen, nicht mehr zu nehmen.

Das besondere Merkmal der Kinderleichtathletik ist die Vielseitigkeit der Bewegungen und die Variation zur Vorbereitung der Wettkampftechniken der normalen Disziplinen im Zusammenhang mit dem Teamgedanken. Eine große Herausforderung war für die Kinder der sechs Mannschaften in der Klasse U12 der Schersprung auf die Hochsprungmatte.

Sehr lautstark zeigten sich die knapp 100 Kinder und elf Mannschaften der U10. Sie wurden angefeuert von ihren Vereinskameraden aus der U12, die von der Tribüne aus lautstark auf das Geschehen Einfluss nahmen. Die kleinste Gruppe mit vier Mannschaften stellten die U8. (her)

Die Tagessieger:

U8: 1. „Starke Löwen 1“, LG Radolfzell, 2. „TG Tigers“, TG Stockach, 3. „Starke Löwen 2“, LG Radolfzell

U10: 1. „Schneller Blitz“, LG Radolfzell, 2. „Schwaketensprinter“, PTSV Konstanz, 3.“Schneller Blitz 3“, LG Radolfzell

U12: 1. „Radorunner“, LG Radolfzell, 1. „Die Floppys“, PTSV Konstanz, 3. „Radosprinter“, LG Radolfzell

Finalwertung nach fünf Durchgängen:

U8: 1. „Starke Löwen 1“, LG Radolfzell, 2. „TG Tigers“, TG Stockach, 3. „Starke Löwen 2“, LG Radolfzell

U10: 1. „Schneller Blitz“, LG Radolfzell, 2. „Die flotten Falken“, TV Engen, 3.“Schneller Blitz 3“, LG Radolfzell, 3. „TG Tigers“, TG Stockach

U12: 1. „Radorunner“, LG Radolfzell, 2. „Radosprinter“, LG Radolfzell, 3. „Die Floppys“, PTSV Konstanz