3. Liga, Staffel F: HCD Gröbenzell – SV Allensbach (Samstag, 18.15 Uhr). – Nach dem furiosen Auftritt beim 25:21-Sieg in Haunstetten gastieren die Drittliga-Haballerinnen des SV Allensbach beim HCD Gröbenzell. Tabellenzweiter gegen -dritter, die Partie hat erneut Spitzenspielcharakter.

Die Gröbenzellerinnen haben ein Spiel und zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als der SVA. Zuhause ist das Team von Stefan Weidinger aber noch ungeschlagen. Zudem weist der HCD die beste Tordifferenz der Liga auf. Dafür verantwortlich ist dabei das gesamte Team, denn es stellt elf Schützinnen mit acht Treffern oder mehr.

Ganz vorne mit dabei ist Jana Epple, die Schwester der SVA-Linksaußen Laura Epple, die vor allem durch ihre Nervenstärke beim Strafwurf glänzt. Ihre Schwester steht dem jedoch in nichts nach, denn auch sie ist die zweiterfolgreichste Werferin ihrer Farben.

Das Prunkstück bildet beim SV Allensbach die Defensive rund um Abwehrchefin Julia von Kampen und Torhüterin Joelle Arno. Die Abwehr legte immer wieder den Grundstein für die Siege und muss auch in Gröbenzell bestmöglich funktionieren.

Zudem möchte das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz weiter an der Chancenauswertung arbeiten. Dann darf man gespannt sein, ob sich die beste Abwehr oder der beste Angriff der Staffel durchsetzt.

Eine Mitfahrt im Fanbus ist möglich. Die Anmeldung erfolgt unter info@sva-bundesliga.de. Zuschauer sind mit 3G-Plus-Nachweis (PCR-Test) erlaubt. (asp)

TuS Steißlingen will Mini-Krise beenden

TSV Heiningen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Voralbhalle). – Nach vier Spielen ohne Sieg will der TuS Steißlingen seine Minikrise beenden und beim Tabellenschlusslicht TSV Heiningen wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen.

Mit den Gastgeberinnen duellierte sich der TuS Steißlingen zuletzt in der abgebrochenen Saison 2019/20, damals noch eine Liga tiefer in der Oberliga. Das einzige Spiel gewann Steißlingen auswärts mit 26:25. Seitdem hat sich bei beiden Mannschaften einiges verändert.

Heiningen startete mit sechs Niederlagen in Serie in die Spielzeit und hatte dabei insbesondere im Angriff Probleme. So erzielte der TSV gerade einmal 20 Tore im Schnitt und stellt die schwächsten Offensive der Staffel. Jedoch hat sich der TSV in den letzten Spielen kontinuierlich gesteigert und konnte zuletzt gegen die HSG Würm/Mitte mit 29:28 gewinnen.

Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken wird Heiningen sicher alles daransetzen, gegen den TuS die ersten Heimpunkte einzufahren. Somit sind die Gäste und trotz der Tabellenposition des Gegners gewarnt. Der TuS muss im Vergleich zum 27:27 gegen Metzingen II die Fehlerquote im Angriff herunterschrauben und die vielen freien Chance besser nutzen.

In der Abwehr gilt es den Heininger Rückraum in den Griff zu bekommen. Fehlen werden dem TuS Lisa Maier (Muskelfaserriss) und Kerstin Lang (Knie), der Einsatz von Sarina Müller ist fraglich. Zudem wird Marie Stumpf aufgrund einer Auswahlmaßnahme nicht mit von der Partie sein.

„Wir wollen wieder zurück in die Erfolgsspur, und ich bin mir sicher, dass die Mädels auf dem Spielfeld die richtige Antwort auf das letzte Spiel geben werden. Allerdings ist es auswärts immer schwer und ich erwarte eine enge Partie“, sagt der Steißlinger Trainer Sascha Spoo. (mw)