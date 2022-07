von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Die besten Nachwuchsathleten der U14-Altersklasse aus ganz Baden waren im Bodenseestadion in Konstanz zu Gast. Mit fünf Athleten war der Bezirk Hegau-Bodensee vertreten. Bei bestem Wetter maßen sich die Talente, die sich über die Punktezahlen in einem Vorkampf qualifizieren mussten, miteinander.

Dabei schaffte der 13-jährige Jakob Kresalek vom PTSV Konstanz die erfolgreiche Titelverteidigung im Vierkampf (75m-Lauf, Weitsprung, Hochsprung und Ballwurf) mit 1942 Punkten. Ein guter Einstieg in den Wettkampf gelang ihm mit dem Hochsprung, wo er mit 1,52m eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Im 75m-Sprint lief er mit 10,06sec eine solide Zeit und konnte als Führender zum Weitsprung gehen. Auch hier gelang ihm mit 4,85m ein guter Sprung, jedoch musste er Alexander Knüppel (TV Rheinfelden) passieren lassen, der mit 5,51m die Topweite erzielte. Mit 51 Punkten Rückstand ging es nun in die abschließende Disziplin, den Ballwurf. Dort konnte er sein Wurftalent zeigen und schleuderte den Ball auf 60m. Damit drehte er den Spieß um und siegte knapp aber verdient vor seinem härtesten Verfolger mit 15 Punkten Vorsprung.

Platz drei belegte Maik-Leon Hoppe vom TV Engen (1829 Punkte). Er lief mit 9,43sec die beste Zeit des Tages in der Altersklasse M13. Auch seine 45,50m im Ballwurf waren stark. Felix Hamburger (LG Radolfzell, 1661 Punkte), der auf Platz sechs landete, vervollständigte den großen Erfolg des Bezirks in dieser Konkurrenz. Er hatte sein bestes Ergebnis im Hochsprung mit 1,40m.

Bei den Mädchen W13 waren zwei Athletinnen aus dem Bezirk am Start. Amy Müller vom TV Engen konnte sich in der Endabrechnung auf Platz zehn mit 1724 Punkten einordnen. Sie hatte ihr bestes Ergebnis mit 40m im Ballwurf. Panah Elina Haghighat aus Radolfzell hatte Pech im 75m-Lauf, der eine bessere Platzierung als Platz elf (1697 Punkte) verhagelte. Sie gehörte zu den Besten im Weitsprung (4,83m) und im Hochsprung (1,44m). Auch im Ballwurf erreichte sie starke 38m. (her)