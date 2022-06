von Jürgen Müller

Tennis: Nach vier Tagen Spitzentennis standen sich am Pfingstmontag im Finale um den Aron Pilz SWB Open-Cup 2022 Jochen Bertsch (Mannheimer TuS) und Yan Sabanin (TC Eintracht Dortmund) gegenüber. Vor über 300 begeistert mitgehenden Zuschauern auf der Anlage des TC BW Donaueschingen lieferten sich die beiden Kontrahenten ein hochklassiges Match. Mit seiner starken Vorhand übernahm der an sechs gesetzte Bertsch das Kommando und zwang seinen Gegner immer wieder zu Fehlern, der sich mit vielen Assen aber nicht abschütteln ließ. So reichte dem Badener ein Break zum Gewinn des ersten Satzes (6:4). Im zweiten Durchgang sah Bertsch wie der sichere Sieger aus. Der an drei gesetzte Dortmunder kämpfte sich auf 4:5 heran und vergab mehrfach die Chance zum Satzausgleich. So holte sich Jochen Bertsch letztlich den Sieg (6:4) beim ersten A2-Turnier in der Donaustadt und den Siegerscheck über 2500 Euro.

Ein tolles Match lieferte der an sechs gesetzte Rene Schulte (TC Singen) im Halbfinale gegen den späteren Sieger Jochen Bertsch. Nach verlorenem ersten Satz (4:6) kämpfte sich der Mann vom Hohentwiel im zweiten Durchgang in den Tiebreak. Nach dem Achtel- und Viertelfinale, die Schulte beide im Match-Tiebreak gewann, fehlte ihm letztlich die Kraft. Bis ins Viertelfinale schaffte es Justin Schlageter (TC Wolfsberg Pforzheim). Auch der Nachwuchsspieler aus Dogern musste sich hier Jochen Bertsch geschlagen geben. Titelverteidiger Sergio Monges (TC BW Donaueschingen) scheiterte in der zweiten Runde an Philipp Mayer (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen) mit 3:6/4:6.

Das Finale um den TiTec SWB Open-Cup 2022 bestritten die an drei gesetzte Lorena Schädel (Heidelberger Tennisclub) und die an vier gesetzte Yvette Schmucker (TA VfL Sindelfingen). Auch dieses Match verlief zunächst ausgeglichen. Nach einem Break zum 4:3 ließ sich die Heidelbergerin den ersten Satz (6:4) nicht mehr nehmen. Im zweiten Durchgang wehrte sich die Sindelfingerin und konnte die Partie bis zum Schluss offen gestalten. Letztlich reichte Schädel beim 6:4 ein Break zum Sieg.

Bei den Damen musste sich Vanessa Göpfert vom TC BW Donaueschingen in der ersten Runde nach hartem Kampf mit 1:6, 6:0 und 5:10 Marie-Freya Wasemann (BASF TC Ludwigshafen) geschlagen geben. Angelina Streit (TC BW Villingen) unterlag zum Auftakt Larissa Ernst (TEC Waldau) mit 0:6/0:6. (jümü)